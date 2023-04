Il tennis dei giovanissimi: i risultati del Rodeo giovanile al Tc Dolo

Erano 84 i giovani a confronto dagli 11 ai 14 anni nel rodeo al Tc Dolo. Competizione diretta da Micaela Barbuni con la supervisione di Andrea Spolaore che hanno emesso i seguenti verdetti. Nell'under 12 maschile Nicholas Disegna del Green Garden con il trevigiano del Volpago Lorenzo Genna. Bronzi per i giocatori di casa Mattia Callegaro e Tommaso Buscato. Nell'under 14 davanti ai 32 concorrenti c'è arrivato il padovano del Plebiscito Federico Migliorato che in finale ha sorpassato Alessandro Ongarato del Lotario Monti di Camposampiero. Terzi posti per i giocatori del Tc Mestre Davide Anoè e Francesco Zagatti. Nel femminile successo della beniamina di casa Sofia Santon che ha concluso la finale al terzo set con l'udinese Sofia Angela Ferro. Bronzi per la bolognese Beatrice Zamboni e per la giocatrice del Green Garden Silvia Momentè.

break del terzo set con un'altra giocatrice di casa Iris Masetto.

I prossimi tornei: il 15 e 16 Aprile allo Sporting Venice Center di Polisportiva Bissuola Rodeo maschile di 4^ categoria diretto da Elena Scomparin. Iscrizioni entro le ore 12 del 13 Aprile.