Al TC Venezia il Rodeo Open va al bassanese Gabrieli

Nel weekend, al Tc Venezia di Lungomare Marconi, Paolo Lazzari con la supervisione di Matteo Rossetto ha diretto il Rodeo Open maschile con 50 partecipanti. Spettacolo puro all’aperto, il vero tennis, quello sciorinato dai giocatori nei rossi del Lido, dove il tennista bassanese Tommaso Gabrieli è salito sul gradino più alto del podio. Ben 42 le stoiche partite effettuate in questa due giorni di meteo avverso, giusto per inaugurare i festeggiamenti del centenario del sodalizio veneziano.

Il mancino vicentino Gabrieli in finale si è imposto sul trevigiano Luca Serena che ha tentato di rimettere in equilibrio l’incontro, riuscendo a sgraffignare quattro giochi sui dodici disputati. Terzi posti per il mestrino Federico Gavardina che sta sempre dimostrando di cavalcare con merito questa categoria, ed il suo attuale ranking da 2.7 è veramente stretto. Altro bronzo per l’under 18 Giovanni Fiorio con tessera del Tc Padova che ha tanta discontinuità, genio e sregolatezza che nel tennis da una parte favorisce lo spettacolo, dall’altra è dannosa nel punteggio. Così Fiorio è stato messo in difficoltà prima dal suo coetaneo Alessandro Baldin con tessera del Bolzano, poi dal giovane pupillo di casa Nicolò Lazzari, riuscendo comunque ad imporsi. Nel draw di terza in evidenza l’under 18 del Mirano Jacopo Biban con due vittorie.

Per l’attività giovanile iniziato a Bibione con i giovani dai 12 ai 14 anni una kermesse settimanale che porterà i migliori alla tappa regionale. Dal 1 al 09 Maggio Jury Basilone e Rinaldo Tassile dovranno governare una cinquantina di giovani promesse, con una quarantina di incontri che metteranno in mostra i lavori delle Scuole Addestramento Tennis.

Di seguito i prossimi appuntamenti:

Al Republic di Jesolo dal 8/5 al 16 Maggio torneo Open Maschile e Femminile. Iscrizioni che dovranno pervenire via mail entro le ore 12 del 06 maggio all’indirizzo di posta elettronica: info@jesolorepublic.com

Al Tc Dolo Open Maschile Trofeo Studio Menin dal 08/5 al 5/6 diretto da Andrea Spolaore con chiusura iscrizioni il 06/5 ore 12 che dovranno essere inviate per posta elettronica all’indirizzo: tennisdolo@gmail.com.

Allo Sporting Mestre 12° Memorial Ermanno Orler Vincenzo Tonicello coordinerà il draw azzurro dei tennisti dalla 1^ alla 4^ categoria, che si terrà dal 15/5 al 31/5. Quindi le adesioni a questo Open maschile dovranno pervenire via mail all’indirizzo asdsportingmestre@gmail.com, entro il 13/5 fino ai 2.8 e per i restanti entro il 20/5.