Esiti del Rodeo Polisportiva Bissuola

Il 18 e 19 presso il Venice Sporting Center Polisportiva Bissuola si è tenuto il Rodeo Fitp di 4^ categoria maschile e femminile.

Erano in 24 i players ai nastri di partenza coordinati da Federico Pollini e Riccardo Sacco. Ottimo il livello di gioco impreziosito dalla presenza di Filippo Lazzari del Tc Venezia che non poteva non essere il favorito. Tecnica sopraffine la sua, unita ad un enorme bagaglio d’esperienza soprattutto nelle categorie superiori. In finale ci è arrivato con l’under 16 Nicolò Bugin. Ovvero

erano i favoriti del seeding e non hanno smentito le aspettative. L’ordine d’arrivo vede quindi davanti a tutti Filippo Lazzari (Tc Venezia), Nicolò Bugin (Sporting Mestre), Nicola Pellizzon (Marcon) e Claudio De Luca (Davis). Ottima la prova del giocatore del Marcon Nicola Pellizzon che oltre a dominare il Tpra, sta facendo vedere un gran bel gioco anche nei draw Fitp. In evidenza con tre vittorie Nicola Cristallino del Green Garden ed Alessandro Paladini del Mira.