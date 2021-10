Rodeo di seconda categoria a Martellato e Corvi. Gli aggiornamenti della stagione tennistica

Nel weekend 16 e 17 a Mirano si è tenuto il 5° Rodeo d’autunno per giocatori di 2^ categoria maschile e femminile. È stato diretto da Loris Marcolin che assieme a Costantino Zorico ha coordinato i 48 contendenti. Kermesse che ha visto le ultime due gare combattutissime. Nel maschile l’under 16 vicentino Andrea Martellato. Nel femminile altra under 16, la goriziana Aurora Corvi.

Vittorie tutte “esterne” al movimento veneziano, dove soltanto il favorito Federico Gavardina è riuscito a tenere alto il vessillo. Bella la sua prova, sia nei confronti del tennista patavino Gianluca Moro dove ha fatto valere il suo pedigree, sia nella finale con lo spumeggiante vicentino, dove si è arreso nel long tie break per 10-7. Sebbene il winner si sia trovato a disputare la sua quarta gara, il giovane partito da 3.1 ha già in tasca la stessa graduatoria di Gavardina con un 67% di vittorie. Terzi posti per l’under 18 veronese Yosiof Francesco Testori Tesfagabri e per Gianluca Moro del Tc Padova.

Nel femminile, si sono contese il successo, la goriziana Aurora Corvi e la trentina di Trento Caterina Odorizzi. Sul gradino più alto ci è andata la goriziana che alla 6^ palla di match, è riuscita a portare a casa l’intera posta. Terze la giocatrice del Tc Padova Martina Tognon che ha impegnato a fondo la vincitrice in semifinale, e la sassarese, di stanza al Tc Dolo, Ludovica Mazzucchelli.





Rodeo di 3^ categoria maschile alla Canottieri Mestre previsto per il weekend 23 e 24 ottobre, RINVIATO al weekend 4 e 5 dicembre. La Venice Marathon transita di fronte all’unico accesso di San Giuliano e trattandosi di un’intera mattinata la chiusura è d’obbligo. Il non consentire il transito ai mezzi penalizza l’arrivo dei tennisti e quindi la società si è vista costretta a rinviare questo appuntamento che era fondamentale per la chiusura di stagione.

Al Republic di Jesolo Rodeo di Halloween 3^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/10 all’indirizzo: info@jesolorepublic.com.

Dal 12 al 14 Novembre al Tennis Club Portogruaro Rodeo di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 10/11 all’indirizzo: tcportogruaro@gmail.com.