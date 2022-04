Tennis, chi ha vinto il Rodeo Asis Primavera al Foxalta

Al Tc Foxalta nel weekend si è svolto il Rodeo Asis Primavera diretto da Stefano Donà. Erano in 32 i giocatori in gara fino ai 3.3. Il favorito Manuel Massagrande vicentino del Breganze con tre vittorie si è aggiudicato la competizione. L’ultimo a resistergli è stato l’under 18 del Tc Mestre Gianmarco Amore che pur cedendo in due set, nell’ultimo l’ha portato al tie-break. Terzi i giocatori di casa Samuele Lazzari e Marco Barosco. In evidenza nel main draw il 4.1 Luca Chiandotto. Il giocatore del Noventa di Piave dopo aver conquistato il suo draw, ha vinto un giocatore di terza ed impegnato a fondo il favorito numero due Lazzari.

Al Republic di Jesolo Lunedì 25 dalle ore 10 alle 17 torneo di tennis vintage, con racchette di legno, ad estrazione doppio giallo misto. Sedici le coppie in gara per una giornata all’insegna del divertimento.

Per i tornei giovanili a Bibione si terrà la prima tappa veneta e l’unica friulana del 17° Kinder Tennis Trophy. Il master finale sarà a Roma dal 23 al 31 Luglio. Dal 30 Aprile al 08 Maggio ci saranno i tennisti MINI dai 9 ai 12 anni, iscrizioni entro le ore 12 del 28/4. Dal 07 al 15 Maggio toccherà agli junior dai 13 ai 16 anni, iscrizioni entro le ore 12 del 05/05, sul portale MyFit della Federtennis, così come per tutte le competizioni di questo 2022. Al Tc Dolo dal 14/5 al 28/5 Open maschile trofeo Studio Menin. Iscrizioni entro le ore 12 del 12 maggio fino ai 3^ categoria.