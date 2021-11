Rodeo tennis di Mirano, vittorie per Perazzolo e Peruzzo

Al Tc Mirano si è concluso il Rodeo di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Adriano Toniolo con la supervisione di Costantino Zorico. Nel maschile si è imposto Davide Alberto Perazzolo dell’Airone di Padova, in due set su Alain Puppo del Portogruaro. Erano i favoriti del seeding, ma sono giunti nell’esito finale a ruoli invertiti. Terzi posti per il trentino del Rovereto Leonid Pelipei e per Gabriele Zanella under 14 di casa in perfect progress. Nel corso del torneo awards per Filippo Emanuele Battiston under 16 del Bolzano e per l’under 18 Piergiovanni Drago del Dolo che con tre vittorie da 4.1 saluta la categoria, e si rivela al top di terza, in quanto ha impegnato persino il winner, portandolo al terzo set.

Nel femminile sul gradino più alto del podio c’è andata l’under 16 del Plebiscito Sofia Peruzzo che è riuscita a superare in finale Giulia Cacco under 14 del Marcon. Bronzi per la favorita del seeding l’under 14 del Tc Padova Chiara Girardi e per Giorgia Vianello del Marcon. Quest’ultima nel suo primo incontro, ha fatto una maratona nel terzo set con l’under 16 del Dolo Aurora Baldan chiudendo al tie break del terzo al 14° punto.

Prossimo torneo, a Portogruaro Rodeo maschile e femminile di 4^ categoria che si terrà dal 12 al 14 Novembre. Iscrizioni entro le ore 12 del 10 Novembre all’indirizzo: tcportogruaro@gmail.com.