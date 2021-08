Svelati i numeri di maglia, a Okereke il 77 mentre Caldara fa 31

Sono state svelati i numeri di maglia del Venezia per la prossima stagione 2021-2022. Ai nuovi arrivati il numero 77 per Okereke, colpo delle ultimissime ore, numero 42 per dor Peretz e numero 31, invece per Mattia Caldara, chiamato alla stagione della rinascita.

La rosa

Ecco di seguito tutta la rosa arancioneroverde:

1 NIKI MÄENPÄÄ

3 CRISTIAN MOLINARO

5 ANTONIO JUNIOR VACCA

6 JACOPO DEZI

7 PASQUALE MAZZOCCHI

8 TANNER TESSMANN

9 FRANCESCO FORTE

10 MATTIA ARAMU

11 ARNÓR SIGURÐSSON

12 LUCA LEZZERINI

13 MARCO MODOLO

16 LUCA FIORDILINO

17 DENNIS JOHNSEN

18 DAAN HEYMANS

19 BJARKI BJARKASON

20 FRANCESCO DI MARIANO

21 LAURI ALA-MYLLYMÄKI

22 TYRONNE EBUEHI

23 ÓTTAR MAGNÚS KARLSSON

25 NICOLAS GALAZZI

26 RICCARDO PIGOZZO

27 GIANLUCA BUSIO

28 DAVID SCHNEGG

30 MICHAEL SVOBODA

31 MATTIA CALDARA

32 PIETRO CECCARONI

33 DOMEN ?RNIGOJ

34 BRUNO BERTINATO

42 DOR PERETZ

77 DAVID OKEREKE