Salta causa virus la gara con la Bourg-en-Bresse Basket, si attende la decisione del giudice

Si attende la decisione del giudice in merito alla gara tra la Reyer e la squadra francese Bourg-en-Bresse Basket, saltata causa virus. In un comunciato l’Umana Reyer esprime la propria solidarietà e vicinanza a Bourg-en-Bresse Basket e augura una pronta guarigione ai suoi tesserati colpiti dal Covid-19. Dispiace non poter disputare la partita di Eurocup, ma in questo momento la salute è la cosa più importante e dobbiamo essere uniti nella lotta al virus. In bocca al lupo a Bourg per il proseguo della stagione di campionato e Eurocup.

The Umana Reyer organization is close and supportive to Bourg-en-Bresse Basket and wish prompt healing to team members hit by Covid-19. We are sorry not to play this Eurocup game, but now health is the most important thing and we need to fight the virus together. Good luck to Bourg for both national and Eurocup season.

Comunicato Bourg-en-Bresse Basket

Des tests Covid-19 passés ce lundi 12 octobre ont révélé plusieurs cas positifs dans le groupe professionnel de la JL Bourg. Les personnes concernées ont immédiatement été placé en « septaine », conformément aux instructions gouvernementales.

Chaque personne testée positive est évidemment encadrée et bénéficie d’un suivi tout particulier par le staff médical du club, tout comme son entourage. Le reste du groupe est lui aussi suivi de près et toutes les mesures sanitaires ont été mises en place pour contrôler au mieux la propagation du virus.

Concernant les matchs de la semaine

Selon le règlement de l’Eurocup, pour que le match puisse avoir lieu, chaque équipe doit avoir 8 joueurs valides minimum. Le club étant dans l’incapacité de présenter 8 joueurs sur la feuille de match, la JL Bourg ne disputera pas la rencontre contre Umana Reyer Venise devant se tenir ce mercredi 14 octobre 2020.

Pour le match de la 5ème journée de Jeep®Elite contre Limoges du samedi 17 octobre 2020, nous sommes en attente d’une décision du comité sanitaire de la LNB qui aura lieu ce mercredi.

Nous souhaitons avant tout un bon rétablissement à notre équipe.

Comunicato 7Days Eurocup

The 7DAYS EuroCup Regular Season Round 3 game between Umana Reyer Venice and JL Bourg en Bresse that was scheduled to be played on Wednesday, October 14 will not take place. Multiple players of JL Bourg en Bresse have tested positive for COVID-19, leaving the team without at least eight players on the Authorisation List fit to play.

A procedure has been opened that will be evaluated by the Disciplinary Judge who will take a decision in due course in accordance with the 2020–21 Euroleague Basketball Special Regulations due to COVID-19.