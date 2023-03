Sabato il Venezia affronta il Como

Dopo i quattro gol nell'amichevole contro l'Este, vinta 4-1, il Venezia affronta in casa sabato 1° aprile il Como decimo in classifica. Allo stadio Pier Luigi Penzo il fischio d'inizio è alle ore 14. Anche questa una "finale" per gli arancioneroverdi, chiamati ad un ultimo sforzo importantissimo per la salvezza. Nella precedente giornata di campionato, il 18 marzo, i lagunari hanno guadagnato tre punti preziosi battendo fuori casa l'Ascoli con un gol di Carboni al 91'.

I biglietti per la gara, 31^ giornata di serie B, sono in vendita a partire da lunedì 27 marzo. Per i tifosi del Como che vorranno seguire la squadra a Venezia, nel prezzo del biglietto del settore ospiti è incluso anche il trasporto via acqua dall’imbarco del PalaExpo di Mestre direttamente allo stadio, all’ingresso della curva ospiti, e viceversa al termine della partita.

In occasione della giornata i tifosi potranno usare la app Moovit, che fornisce tutte le informazioni per raggiungere il Penzo. Per ogni match, infatti, Moovit fornirà informazioni specifiche, come mappe e movimenti passo passo, con le migliori soluzioni per arrivare allo stadio con i mezzi pubblici o in sharing presenti nell’area veneziana, ma anche per raggiungere gli ingressi specifici dell’impianto.