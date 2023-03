Sabato il Venezia affronta il Como, le dritte per arrivare al Penzo con l'app

Dopo i quattro gol nell'amichevole contro l'Este, vinta 4-1, il Venezia affronta in casa sabato prossimo alle 14 il Como. Anche questa una finale per gli arancioneroverdi chiamati ad un ultimo sforzo importantissimo per la salvezza. In occasione della giornata i tifosi potrano provare anche la nuova app Moovit, che fornisce tutte le informazioni per raggiungere lo Stadio Pier Luigi Penzo. Per ogni match, infatti, Moovit fornirà informazioni specifiche, come mappe e movimenti passo passo, ai tifosi circa le migliori soluzioni per arrivare allo stadio con i mezzi pubblici o in sharing presenti nell’area veneziana, ma anche per raggiungere gli ingressi specifici dell’impianto.

L’app Moovit, attiva in oltre 300 città italiane e in altre 2200 al mondo, sarà un valido strumento anche per gli spostamenti fuori casa dei tifosi. L’app rende accessibile l’esperienza di mobilità per tutti, perché è progettata per essere utilizzata con una sola mano grazie all’aumento della dimensione dei caratteri e dei principali tasti di navigazione, grazie alle funzioni di VoiceOver e TalkBack che guidano passo dopo passo gli utenti con disabilità visive. Moovit risponderà inoltre a tutte le domande di infomobilità offrendo un servizio preciso e dettagliato tradotto in 45 lingue.