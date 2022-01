Troppi giocatori in quarantena: la Salernitana chiede il rinvio della partita contro il Venezia

La Salernitana ha chiesto alla Lega Serie A di rinviare per Covid la partita contro il Venezia, in programma allo stadio Arechi il 6 gennaio. Ci sono 25 persone bloccate dall'Asl, tra positivi della prima ora, nuovi positivi e contatti stretti dei nuovi, perché alcuni di loro sononentrati in contatto con il gruppo squadra. L'Asl non blocca la partita - non è sua competenza - ma di fatto la Salernitana non potrà scendere in campo contro il Venezia. Lo riporta SalernoToday.

Lo scenario

Al momento la Lega non si è pronunciata e il Venezia ha fatto sapere che prenderà comunque il volo charter per raggiungere Salerno. La Salernitana si attiene alla disposizione dell'Asl. Se non viene rinviata la partita, non violerà ovviamente la quarantena rischiando con i propri tesserati una denuncia penale. La situazione è complessa. L'arbitro potrebbe attendere i 45' canonici, solo con il Venezia, com'è accaduto il 21 dicembre in occasione di Udinese-Salernitana (senza i granata) al Dacia Arena.

Il vice presidente del Venezia, Andrea Cardinaletti, ha commentato: «Al momento non abbiamo ricevuto alcuna richiesta da parte degli organi competenti di variazione di data della partita. Con grande impegno e rispetto, anche dell'attuale situazione pandemica, siamo quindi pronti a partire per la trasferta di Salerno per disputare la partita».