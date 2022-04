Il collegio di garanzia dà torto al Venezia, la gara con la Salernitana si giocherà

Respinto anche l'ultimo ricorso presentato dal Venezia, la partita con la Salernitana va giocata. La presidente del collegio di garanzia dello Sport, Gabriella Palmieri, ha assunto «un decreto monocratico con il quale ha respinto l’istanza cautelare invocata dalla società Venezia Fc» che chiedeva di sospendere la decisione della lega calcio di Serie A, che aveva riprogrammato il match saltato lo scorso 6 gennaio per il 27 aprile.

Nel ricorso, il Venezia chiedeva di impugnare la decisione della corte d'appello federale, e quindi ottenere la vittoria a tavolina, con annessa penalizzazione, per il match non disputato a causa di un focolaio Covid nel club campano. Nella circostanza, nonostante le assenze per il Covid, il match era stato confermato dalla Lega calcio, motivo per cui il Venezia si era presentato regolarmente allo stadio Arechi per disputare il match valevole per la 20ª giornata di campionato, a differenza dei padroni di casa. L'arbitro Sacchi di Macerata aveva atteso i canonici 45 minuti nello spogliatoio con il Venezia, e gli uomini di Paolo Zanetti avevano svolto regolarmente l'allenamento pre gara e presentato la distinta ufficiale. Alle 19.15, la partita era stata dichiarata conclusa.