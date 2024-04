Tornano i progetti Salta Cori Zoga e Sprint del Comune, centinaia di eventi sportivi liberi per tutti

Tornano i progetti Salta Cori Zoga e Sprint: un'estate all'insegna dello Sport nel Comune di Venezia Dopo il grande successo delle passate edizioni, che solo lo scorso anno ha visto il coinvolgimento di oltre 60 associazioni. I progetti Salta promossi dal settore Sport del Comune sono mirati all'inclusione e all'aggregazione della cittadinanza attraverso la pratica sportiva, libera e gratuita.

«Anche quest'anno rinnoviamo i nostri impegni per promuovere lo sport e l'inclusione - ha commentato il vicesindaco e assessore allo Sport, Andrea Tomaello - Oltre ai voucher “6 sport” da 180 euro che permettono ai bambini di iscriversi a un corso sportivo durante l’anno, quest’estate torna la quarta edizione di “Salta, Cori, Zoga” e la seconda di “Sprint”. Mettere a disposizione delle risorse pubbliche per la promozione sportiva è fondamentale per poter creare una comunità migliore, che passa dall’educazione e dell’attività fisica dei più giovani fino, con il progetto sprint, all’attività fisica, salutare e inclusiva per le persone anziane e con disabilità».

Salta Cori Zoga è un dinamico palinsesto di eventi sportivi gratuiti e aperti a tutti, progettati per avvicinare i cittadini alle molteplici realtà sportive presenti sul territorio veneziano. Con 170 appuntamenti pianificati nel 2023, questo programma offre un'opportunità unica per partecipare ad allenamenti, dimostrazioni e stage, il tutto all'aperto, nei parchi e nelle piastre polivalenti della città. Il progetto Sprint (acronimo di Sport, partecipazione, relazione e inclusione nel territorio), che ha registrato 76 corsi la scorsa estate durante la sua prima edizione, mira a coinvolgere attivamente la cittadinanza anziana (over 65) e le persone con disabilità.

Attraverso corsi estivi gratuiti di almeno 10 lezioni, Sprint si impegna a promuovere l'avvio di attività sportive continuative, incoraggiando l'inclusione e la partecipazione di tutti. Gli avvisi per partecipare sono già stati pubblicati e le associazioni interessate hanno tempo fino al 13 maggio per aderire. Tutti gli avvisi sono consultabili sul sito web del Comune di Venezia, all'indirizzo https://www.comune.venezia.it/it/content/avvisi-sport Tutte le iniziative dovranno svolgersi tra il 14 giugno e il 30 settembre.