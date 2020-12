Il San Donà cerca di dimenticare Montecchio: domani la sfida contro il Torino

Dopo il 3-0 di Montecchio il Volley Team Club ha comunque mostrato chiari segnali di crescita. Prossima occasione per rilanciarsi i piemontesi del Torino che il San Donà affronterà inc asa nella gara di domani sera.

L’ultima partita che il PalaFontebasso aveva ospitato era stata quella di esordio di campionato, il 18 ottobre, contro l’HRK Motta di Livenza. Ora le porte del palazzetto di Noventa di Piave sono pronte a riaprirsi, questa volta per l’8^ giornata di andata, dove i sandonatesi del Volley Team Club ospiteranno i piemontesi di ViviBanca Torino. Con tutta probabilità potrebbe essere, di fatto, anche l’ultimo incontro a tenersi nella vicina Noventa, per la Serie A3 maschile di Volley. Già dalla prossima partita, infatti, i sandonatesi potrebbero tornare “a casa”, nel rinnovato Barbazza. Ma andato con ordine, ora, all’orizzonte c’è il match in programma domani sera, alle ore 20.00, contro i torinesi. Già nella scorsa partita, con Montecchio Maggiore, coach Bertocco aveva effettuato numerosi cambi, una scelta strategica: «è servito per far respirare i giocatori e tentare di far trovare a tutti una buona condizione in vista di sabato. L’obiettivo era quello di cercare di far trovare a tutti una prestazione comune generale in vista poi dell’ultimo allenamento che ci permetta di essere competitivi durante le gare. Domani troveremo davanti a noi una buona squadra, che ha mostrato buone prestazioni in questo periodo, e quindi sarà estremamente dura. Certo, in questo periodo non vedo avversarie facili. Saranno tutte partite difficili finché non riusciremo a ritrovare quel gioco che avevamo a Bolzano, prima dello stop forzato».