San Donà all'esame Brugherio: per il Volley Team Club la prerogativa ora è “gestire le situazioni”

Con sole 5 partite al termine del 2° campionato di serie A3 maschile di Volley, e con un’emergenza per il settore centrale che si trascinerà fino al termine della stagione, per il Volley Team Club San Donà si tratta ora di gestire al meglio le situazioni, perché altri infortuni comprometterebbero definitivamente il campionato.

Il match

Sulla strada dei biancoblu, domenica 28 febbraio, si presenterà la Gamma Chimica Brugherio, al momento posizionata al quarto posto del girone bianco. «Brugherio si presenta come una squadra competitiva – commenta il 1° allenatore del Volley Team, Rossano Bertocco –. Hanno un opposto belga temibile (Nielsen), che ha già esperienza di categorie superiori, e due centrali molto esperti. Indubbiamente una squadra con molta esperienza tecnica». San Donà, purtroppo, deve fare i conti con le difficoltà che sta subendo il settore centrale: «Il settore centrale andrà sicuramente gestito – conferma Bertocco –. In allenamento, solitamente, alterniamo situazioni di lavoro intenso e di recupero. Con due soli centrali non si riesce più a fare. Gli allenamenti sono tutti ragionati, quindi, sui carichi di lavoro da distribuire, perché un altro possibile infortunio ci metterebbe in serie difficoltà. Non possiamo rischiare niente». Punto fermo, comunque, per Bertocco rimane sempre quello della crescita del gruppo. «Il concetto da non perdere mai di vista è quello della crescita degli atleti. Continuiamo a inserire nuove situazioni di gioco, in allenamento, sempre più elaborate e più vicine alla categoria. Le partite che andremo ad affrontare saranno di fatto dei test per vedere la qualità del lavoro e se la crescita dei giovani si è affermata. Una sorta di esame di fine anno, per capire come abbiamo lavorato in questa stagione. Le prossime 5 partite saranno quindi molto importanti da questo punto di vista».

Ottica a lungo termine

Un lavoro, dunque, in un’ottica già a lungo termine «Voglio offrire alla società la possibilità di fare delle scelte nella prossima stagione – conclude Bertocco –. Ovvero partire già con un nocciolo di 6/7 giocatori per il futuro roster, in grado di affrontare una Serie A3, invece di dover ripartire da zero con un programma nuovo». Nel frattempo, si avvicina il prossimo match in programma. L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 28 febbraio, dove al PalaBarbazza si scontreranno il Volley Team Club San Donà e la Gamma Chimica Brugnaro.