Tennis, Sara Errani si gioca la vittoria agli Open di Confindustria

Finale sull’erba di Gaiba Wta 125 che conclude il “Veneto Open Internazionali Confindustria Venezia e Rovigo”. Torneo del circuito professionistico mondiale femminile, Women’s Tennis Association, che oltre al montepremi da 115.000 dollari assegnerà dei punti per il ranking.

I risultati della 6ª giornata di gare che hanno visto scendere in campo 3 incontri di semifinale dei draws di singolo e del doppio. In finale del doppio ci sono la russa e Diatchenko, che si sono imposte per per 6/3 6/4.

Grande attesa invece per la finale del singolo che inizierà alle 15.30 e che vede il sold out dei 730 posti a sedere. In campo Sara Errani che nella giornata di ieri ha liquidato con classe l’astro francese Perry e la favorita del seeding, la belga Alison Van Uytvanck n°46 mondiale. Borsino che pende a questo punto in favore della Errani che sembra avere la situazione strategica in mano. La belga ieri ha dimostrato in più occasione alcuni talloni d’Achille, dove sicuramente la tennista emiliana, insisterà.

Strategie tecniche studiate da parte dei coach, ma che possono essere sovvertite dall’imprevedibilità del terreno e dal caldo torrido. Il tifo neanche a dirlo è tutto a favore della Sara tricolore, e si è fatto notare nei giorni scorsi. In occasione della finale compariranno anche striscioni e bandiere classici nei momenti conclusivi dei tornei.

Per chi non potesse partecipare dal vivo alla manifestazione da venerdì a domenica gli incontri del campo centrale si potranno vedere sul canale Eurosport 2 (disponibile su Sky, Dazn e TimVision) e anche in live streaming su discovery+. Premiazioni con fanfara dei carabinieri e con la presenza della presidente del Senato Elisabetta Casellati.