Poca serenità, troppe palle buttate e fattore campo: così la Reyer perde a Sassari

L’Umana Reyer non riesce a chiudere la serie sul 3-0, con il Banco di Sardegna che sfrutta il fattore campo nella prima delle due gare al PalaSerradimigni imponendosi per 75-60. Prima in orogranata di Jerrells e starting five con De Nicolao, Tonut, Chappell, Stone e Fotu.

Primo tempo

Parte subito meglio Sassari (4-0 in 2’30”), con primo canestro veneziano subito dopo, al primo tentativo da 2 (sottomano di De Nicolao), anche se l’Umana Reyer si accontenta troppo di tirare da 3 senza segnare, così è 15-4 al 6’. Dopo 8 errori di squadra dall’arco, due triple consecutive di Daye fanno 15-10 al 7’, seguite dall’ingresso di Jerrells, ma il finale è di nuovo sardo: al primo intervallo è 22-12. I primi due dell’ex di turno in maglia orogranata fanno 24-15 all’11’, ma Sassari è ancora più ispirata e si porta sul 29-15 al 14’ e ci vuole ancora un canestro, da 3, di Jerrells per tornare a muovere il punteggio orogranata (29-18 al 14’30”). Coach De Raffaele chiama time out a metà periodo sul 35-18, poi si accende Tonut, con 8 di fila per il 40-26 al 16’30”. Gli orogranata, però, non segnano più e ci sono anche momenti tesi in campo (doppio antisportivo a Watt e Spissu e doppio tecnico a Stone e Gentile), così il primo tempo si chiude sul 46-26.

Secondo tempo

Al ritorno in campo, Spissu mette il libero del 47-26 per un tecnico alla panchina orogranata al rientro negli spogliatoi, poi l’Umana Reyer ha un sussulto, alzando l’intensità difensiva e riavvicinandosi sul 47-31 al 22’ con Tonut e Stone. Gli orogranata pagano però le troppe palle perse, rimettendo in fiducia Sassari, che aggiorna il massimo vantaggio fino al 55-31 al 24’30”. Dal 57-34 del 26’ gli orogranata riescono a limare qualcosa nel finale di periodo, anche se il divario resta comunque ampio all’ultimo intervallo: 61-42. Le triple di Jerrells e Mazzola tengono accesa la speranza dell’Umana Reyer (61-48 al 31’30”), poi si segna col contagocce e si arriva a metà quarto sul 64-51, con Tonut che firma subito dopo il 64-53, ma bisogna aspettare il 36’30” per un nuovo canestro (di Bilan, 66-53). Esce per falli Gentile e Stone mette la tripla del 66-56, ma Bendzius e Burnell chiudono virtualmente i conti al 38’30” sul 72-56. C’è infatti solo il tempo per aggiornare il finale sul 75-60.

Parziali: 22-12; 46-26; 61-42

Banco di Sardegna: Spissu 13, Bilan 10, Treier 2, Chessa ne, Kruslin ne, Happ 11, Katic 7, Re ne, Burnell 11, Bendzius 13, Gandini ne, Gentile 8. All. Pozzecco.

Umana Reyer: Casarin 2, Stone 6, Tonut 17, Daye 12, De Nicolao 2, Campogrande, Chappell, Mazzola 6, Cerella 2, Fotu 2, Watt 3, Jerrells 8. All. De Raffaele.