Scaltenigo e le squadre di pattinaggio per la stagione 2024

Domenica il gruppo sportivo Scaltenigo ha presentato alla città di Mirano le squadre di pattinaggio a rotelle per la stagione 2024. Sul palco in piazza Martiri la sfilata di oltre trenta atleti, dal settore giovanile al settore agonistico della società, la più titolata in Italia e al mondo nella sua specialità. Il sindaco Tiziano Baggio ha consegnato al presidente Nevio Calzavara, all’allenatore Francesco Dal Corso e al direttivo una targa di ringraziamento alla società: una fucina di campioni e campionesse che, grazie all’impegno e alla determinazione, è un’eccellenza di Mirano nel mondo.

Il gruppo sportivo Scaltenigo è stato fondato nel 1974 per merito di alcuni appassionati del luogo, e da allora svolge la propria attività sia nel settore giovanile che nel settore agonistico a livello internazionale. Attualmente occupa 50 atleti che svolgono attività agonistica oltre a 60 bambini seguiti continuamente per essere inseriti nel settore agonistico. Il direttivo è composto dal presidente Nevio Calzavara, il vicepresidente Luciani Massimiliano e dai consiglieri Silvia Bustreo, Loris Cerello, Francesco Coccia, Maurizio Parla, Silvia Pavan, supportato da molti volontari che con passione e dedizione portano avanti la storia.

In questo lungo periodo il gruppo Scaltenigo ha conseguito migliaia di vittorie dove spiccano titoli mondiali, europei e italiani, che hanno fatto della società una delle più titolate a livello mondiale di questa specialità. Per più di dieci anni si è classificata sul gradino più alto del podio del trofeo Bonacossa, classifica assoluta di società a livello nazionale. Oltre a questo spiccano gli oltre 10 titoli mondiali, oltre 50 titoli europei e più di 200 titoli italiani. La tradizione continua con i giovani talenti come Veronica Luciani e Laura Lorenzato, atleti che indossano la maglia azzurra e a tutt’oggi campioni mondiali europei e italiani. Il pattinodromo è stato da poco ristrutturato ed è in programma per quest’anno l’ampliamento della strada interna con la collaborazione del Uc Mirano, che qui farà allenare i giovanissimi in sicurezza. In questo modo la società potrà organizzare anche manifestazioni a livello nazionale e internazionale.