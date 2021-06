Scarpa del Foscarini scherma campione regionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Sabato 5 e domenica 6 giugno il Comitato Regionale Veneto della F.I.S. (Federazione Italiana Scherma) ha organizzato le prove di qualificazione ai Campionati Italiani 2021 che hanno assegnato il titolo di Campione Regionale 2021 per le categorie Under 14. La competizione si è svolta alla Fiera di Longarone (BL) con una organizzazione rispettosa delle normative COVID vigenti.

Nella categoria maschietti si è imposto il veneziano Leonardo Scarpa con un percorso netto nei gironi di qualificazione e nelle eliminazioni dirette. Grazie agli insegnamenti del Maestro Daniele De Stefani, e sotto l'attento sguardo dell'assistente Aurora Cestaro, Leonardo Scarpa si è imposto per 10-1 in semifinale contro il veronese Fidalgo e per 10-5 in finale contro il padovano Lana.