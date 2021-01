Colpo Venezia: arriva in prestito il baby nerazzurro Sebastiano Esposito

Sebastiano Esposito è un nuovo giocatore del Venezia. Il baby attaccante di proprietà dell'Inter, dopo una prima parte di stagione non certo brillante con la maglia della Spal, è pronto al riscatto. Rimarrà in laguna in prestito fino al 30 giugno.

Nato a Castellammare di Stabia il 2 luglio 2002, ha militato nel Settore Giovanile del Brescia per poi passare nel 2014 all’Inter, con cui ha conquistato il titolo nazionale Under 17 e la Supercoppa di categoria nella stagione sportiva 2018/2019. Nel corso della stagione 2019/20 Esposito ha disputato con la prima squadra dell'Inter 7 partite di campionato mettendo a segno un gol contro il Genoa, disputando inoltre 3 partite di Champions League, 2 di Europa League e 2 di Coppa Italia.

Attualmente nel gruppo della Nazionale Under 21, ha giocato con tutte le selezioni azzurre dall’Under 16 all’Under 19, giocando nel 2019 l'Europeo Under 17, competizione nella quale ha conquistato la medaglia d’argento. Esposito ha scelto la maglia numero 70 e sarà a disposizione di mister Zanetti a partire dal match di domani contro il Pordenone.