Secondo Open Bibione, vincono il vicentino Meneghetti e la trevigiana Stefani

Al Tc Bibione il 2° Avis Open va al vicentino Matteo Meneghetti e alla trevigiana Anna Stefani. 114 gli incontri coordinati da Juri Basilone, le finali sono state arbitrate dal giudice di sedia Diego Veggetti. Questi i verdetti ai quali hanno presenziato Alchiede Simonato, il pro sindaco Gianni Carrer per l’Avis Enrico Valent. Nel draw maschile il vicentino Matteo Meneghetti al terzo set sul triestino Michelangelo Zvech Flaborea. Terzi posti per Angelo Rossi under 18 dell’Eurotennis Tv, fresco doppista come wild card agli internazionali del Friuli nel Challenger Atp di Cordenons e per l’under 18 trentino Matteo Fondriest. Il draw di 4^ categoria è andato a Roberto Battistel del Motta di Livenza in due set su Gianluca Priante del Latisana. Per i neofiti il padovano Luca Salmaso del Plebiscito.

Nel draw femminile su tutte Anna Stefani dello Sporting Life Center di Vacil che si è imposta in due set sulla romana Cecilia Maria Stella Ferrazzoli. Terze la giocatrice del Tc Padova Anna Favaron e l’Opitergina Vittoria Zorzi. Tc Bibione che tifa il suo beniamino Nicolas Lyam Basilone, considerato il miglior under 9 Veneto, che dal 19 agosto sarà a Roma al master finale Kinder.

Al Tc Arca 974 di Spinea con la terza edizione del giovanile fino 20/8 denominato Hot Shot. Ben 15 i draw in programma tra singolari maschile e femminile e doppi maschile, femminile e misto. Sono 95 le iscrizioni a questi eventi curate da Enrico Bartolamei e Federica Vinci.

A Camponogara iniziato il 1° torneo veterani maschile e femminile che fino al 22 Agosto. Chiuse le iscrizioni con 63 giocatori diretti da Silvia Condon.

A Ca’ del Moro Torneo open maschile dal 20/8 con 3.000€ di montepremi dirige Eugenio Bologna. Iscrizioni entro le ore 12 del 18/8 via mail: tennisclubcadelmoro@gmail.com.

Dal 20/8 al 05/09 a Noventa di Piave Diego Boer conduce il 5° Nicola Vazzoler per giocatori fino al 2.7. Iscrizioni entro le ore 12 del 18/7 via mail: info@tcnoventa.it.

Dal 25/8 al 12/9 al Tc Portogruaro Open Maschile e femminile diretto da Rinaldo Tassile con 3.000€ di montepremi. Iscrizioni fino ai 3.5 entro le ore 12 del 23/8 per i giocatori fino ai 2.8 il giorno 25 per gli altri le ore 12 del 27/8 via mail: tcportogruaro@gmail.com.

Molto attesa la Junior Cup Bibione che andrà in scena dal 28/8 al 05/09 per ragazzi e ragazze dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 26/8 via mail: tennisbibionebeach@hotmail.com oppure via whatsapp al n° 334.9317773.

Al Tc Dolo dal 28/8 al 5/9 torneo giovanile maschile e femminile dai 10 ai 16 anni diretto da Alberto Tacchetto trofeo Decathlon Mestre. Iscrizioni via mail entro le ore 12 del 26/8 all’indirizzo: tennisdolo@gmail.com.

A Camponogara dal 28/8 al 12/09 Torneo di 4^ categoria maschile Trofeo Impianti Fornea iscrizioni entro le ore 12 del 26/8 via mail: tccamponogara@libero.it