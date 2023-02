Serie C femminile, il punto sulle veneziane

Nella 19^ giornata del campionato di Serie C femminile il Venezia, dopo la sconfitta con la capolista Bologna, è ritornato al successo: le lagunari al Taliercio battono 2-0 la Jesina e raggiungono quota 38 punti in classifica. Alla presenza del presidente Niederauer le ragazze di mister Marino hanno piazzato un uno-due decisivi nei primi minuti dei due tempi con Shirazi e Zuanti. Domenica prossima il Venezia ritroverà dopo due settimane il Bologna per i quarti di finale di Coppa Italia.

Il Venezia 195 invece cade 3-2 con il Padova. Dopo un primo tempo senza reti ma comunque con occasioni da una parte e dell'altra, è il Padova al 10' a passare in vantaggio con Dal Fra. La stessa calciatrice biancoscudata si ripete 3 minuti dopo e raddoppia. Al 25' invece Centasso infila il proprio portiere di testa per il più classico degli autogol. Lo 0-3 non fa vacillare le oro-nere che reagiscono con le due reti in rapida successione di Boschiero e Fusetti. Nonostante gli sforzi non arriva però la rete del 3-3.

Infine già nell'anticipo di sabato era arrivata la pesante sconfitta del Portogruaro sul campo del Lumezzane terzo in classifica. Una partita a senso unico nella quale le bresciane hanno dominato in lungo e in largo, Porto che deve ringraziare il portiere Fontana per aver reso il passivo meno pesante.