Serie D, il punto sulle veneziane

Tre risultati diversi per le tre squadre veneziane impegnate nel campionato di Serie D.

Con un'ottima prova ieri pomeriggio il Mestre nell'anticipo ha battuto 2-0 la Virtus Bolzano, cogliendo tre punti importanti. Per gli arancioneri a segno nel primo tempo Cardellino e Nicoloso.

Nei match appena terminati l'Union Clodiense al Ballarin non è andata oltre lo 0-0 con la Luparense, pur giocando il quarto d'ora finale in superiorità numerica dopo l'espulsione di Montesano. I granata non approfittano così del pareggio della capolista Legnago ad Adria, restando a -4 dalla vetta.

Infine sconfitta in extremis per il Portogruaro, il Cjarlins Muzane passa 2-1 al Mecchia. Granati avanti al 35' con Franceschini, nella ripresa esce il Cjarlins che con la doppietta di Calì porta a casa l'intera posta in palio. Il Porto si ritrova così mestamente all'ultimo posto.