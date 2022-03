Show a Portogruaro nei doppi dei Pro: vincono i trevigiani Speronello-Marfia

Domenica i tennisti e gli appassionati di tennis hanno potuto ammirare a Portogruaro le evoluzioni dei Pro di tennis. Doppi spettacolari visti dalle tribune del Palazzetto a disposizione del Tennis Club Portogruaro. La kermesse è andata alla coppia Speronello-Marfia, sempre pronta a cogliere successi anche in ambito internazionale.

Tre le partite di doppio maschile. Alle 15.00 Speronello-Marfia con il duo De Gasper-Cheriè. Non poteva andare che in favore dei più esperti, anche se nel primo set, la verve dei giovani li ha messi in difficoltà 6/4 6/1. Alle 16.30 il duo vicentino Francesco Ferrari e Matteo Meneghetti, il primo di ritorno dagli states con il muscolare Meneghetti reduce da un ottimo paio di stagioni, hanno subito fatto vedere il loro spessore. Di fronte avevano i vincitori dell’Open di Trieste, Serena-Rossi. Luca Serena che il giorno prima aveva il tricolore in mano dell’over 40 conquistato a Grosseto ed Angelo Rossi risultato l’anello debole della coppia. Sicuramente Rossi ha incassato il fatto di non essere abituato alle platee, a differenza di Serena che ha giocato all’estero dove ha vinto la Coppa del Mondo, proprio in doppio.

Giusto per riuscire a trovare la giusta alchimìa, che il primo set è filato liscio per i vicentini, ma nel secondo set si è vista la determinazione della coppia trevigiana, che non è riuscita a portare gli avversari al terzo set, ma hanno reso la gara difficile ai vicentini portandoli al tie-break del secondo set, risultato 6/2 7/6.

Quindi per la finale c’erano in lizza i vicentini Matteo Meneghetti-Francesco Ferrari con quest’ultimo 300 nel ranking mondiale di doppio e Marco Speronello dominatore degli Open del triveneto e Matteo Marfia con punti Atp proprio nei doppi. Il match clou non poteva quindi che dare ulteriore spettacolo ai molti aficionados del tennis accorsi anche da fuori Portogruaro, ha commentato il presidente del Club Bruno Mari Rettore.

Una kermesse che sicuramente andrà ripetuta e che ha dato il “la” alla stagione 2022 portogruarese. Un doppio 6/3 per i trevigiani che hanno controllato il match, nonostante Ferrari le abbia provate davvero tutte. Meneghetti, nonostante la presenza muscolare nel match, risultava essere il più falloso dei vicentini, dando il pass al duo Speronello Marfia.

Prossime competizioni in provincia di venezia si terranno: sabato 12 e domenica 13 Rodeo alla memoria di Giorgio Bertagna decima edizione presso il Tc Mirano per giocatori fino ai 3.1. Draw solo al maschile diretto da Adriano Toniolo. Iscrizioni entro le ore 12 di giovedì 10/3. Altro Rodeo sempre nel weekend alla Canottieri di San Giuliano per giocatrici di 4^ categoria, sotto la direzione di Guido Lazzarini e Costantino Zorico. Iscrizioni entro le ore 12 del 10/3.