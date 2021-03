Skate, medaglia d'oro tutta noalese: Di Stefano vince il titolo italiano nella 5mila mt a punti

Un’altra medaglia d’oro arricchisce il palmares dell’Adhp Gruppo Cosmo Noale. L’ha vinta Daniele di Stefano ai campionati italiani Indoor svoltisi nello scorso fine settimana a Pescara.

La gara

L’atleta della società noalese si è aggiudicato il titolo italiano nella 5.000 mt a punti grazie ad una gara bellissima e molto combattuta. Una grande soddisfazione per l’atleta e tutta la squadra che ha festeggiato anche il bel sesto posto nella crono di Nicolò Greguoldo. Di Stefano avrebbe potuto replicare domenica, nella 1000 metri, ma purtroppo è stato messo “fuori gioco” a causa di una scorrettezza da parte di un avversario. Il titolo italiano vinto a Pescara ha dato la scossa a tutto l’ambiente dell’Adhp Gruppo Cosmo Noale, agli atleti che hanno dato il meglio di se stessi nella gare nazionali, ma anche tra i più giovani che non hanno potuto gareggiare visto che la società ha deciso di non partecipare per motivi di sicurezza legati alla pandemia. Archiviata la vittoriosa trasferta di Pescara, gli atleti dell’Hockey pattinaggio di Noale si allenano in vista dei campionati regionali in programma ad aprile.