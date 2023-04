Sporting Musile, final four di coppa conquistate e campionato da protagonista in serie D al primo colpo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Ci si avvia ad un finale di stagione potenzialmente molto soddisfacente, per lo Sporting Musile, che per la prima volta partecipa ad un campionato di serie D di calcio a 5: l'accesso alle prestigiose Final Four di Coppa Veneto, ottenuto venerdì scorso dopo essersi imposto nella doppia sfida contro Adriauto di Adria (Rovigo), è sicuramente un traguardo storico per questa società che potrà rappresentare la provincia di Venezia nell'epilogo della competizione.

Al quarto anno di vita (le prime tre stagioni lo Sporting disputò il campionato CSI amatoriale), questa squadra sta cominciando a togliersi da subito delle grosse soddisfazioni. Final Four di Coppa che si terranno a fine mese in località da stabilire e alle quali parteciperanno altre tre rappresentanti per provincia, il Torreglia (Padova), il Celtic (Verona) e l'Alto Academy (Vicenza), che si disputeranno a Jesolo il 30 aprile e finalissima il 1 maggio, con concrete possibilità di poter ambire al clamoroso salto di categoria, alla serie C2, cosa impensabile fino a pochi mesi fa.

Altrettanto ambizioso e positivo il cammino in campionato, in quanto i Blues sono in piena corsa per le primissime posizioni, a due giornate dal termine sono solo 2 i punti che separano lo Sporting Musile (35 punti) dalla battistrada Scorzè a 37, prima, ed uno dal Martellago secondo a 36. Insomma, le prerogative per poter regalarsi qualcosa di importante, ci sono tutte, fermo restando che la stagione si può ritenere già più che positiva.

"I nostri punti di forza - spiega i segreti del successo dello Sporting Musile il presidente Andrea Segato - sono la programmazione e l'organizzazione. Fin dalla nascita della società abbiamo cercato di porre delle basi solide, di strutturarla bene, rendendola protagonista non solo sul campo ma anche fuori con attività sui social, nelle iniziative nel sociale sul territorio, poi è chiaro che è stato costruito un gruppo che è cresciuto negli anni e via via abbiamo cercato di migliorare la rosa dei giocatori a disposizione dei mister che si sono succeduti".

Di fatto, lo Sporting Musile è anche l'unica rappresentante di questa disciplina nella zona del Basso Piave a disputare un campionato così importante a livello di Figc. Insomma, con un occhio al presente ed uno al futuro, il cammino è segnato nella parola "continuità". "Siamo ben concentrati su questo finale di stagione - conclude il presidente Segato - che ci auguriamo possa regalarci delle soddisfazioni ulteriori, ma già abbiamo fatto molto senza dubbio, pertanto devo solo complimentarmi con i ragazzi e con lo staff tecnico. Dall'altra parte non possiamo esimerci dal guardare anche già alla prossima di stagione, dove, forti già dell'esperienza di questa, possiamo già iniziare a tessere e migliorare l’organico, grazie ai rapporti con dirigenti e società amiche, per andare alla ricerca di quegli innesti che possano aumentare ancora di più la qualità tecnica e d'esperienza dell'organico. Su questo lavoriamo e lavoreremo sodo per non farci cogliere impreparati". Insomma, idee chiare e voglia di crescere. Aspettando, chissà, un sogno di poter provare ad alzare un trofeo al cielo...