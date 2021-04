Stefano Patron pronto per la nazionale: prima l'ultima tappa del campionato di serie A

Il mestrino, dopo l'impegno, sarà valutato per far parte della squadra di atleti che parteciperà alla competizione continentale

Bella notizia in casa SPES, con la convocazione in Nazionale per l’alfiere mestrino Stefano Patron. Dall’11 al 17 Aprile, il DT Nazionale ha convocato a Milano una serie di ginnasti dai quali uscirà la lista dei partecipanti alla competizione continentale. Patron è in forma, lo ha dimostrato nella prima prova del campionato di Serie A ad Ancona. Ha commesso qualche errore di troppo nella seconda prova di Siena ma è un ginnasta completo, uno dei pochi generalisti d’Italia. Il suo punto di forza sono le parallele e la sbarra e si giocherà la partecipazione all’europeo nel Test che si svolgerà il 15.

Il programma

La squadra partirà alla volta di Basilea domenica 17 aprile e parteciperà alla competizione continentale che assegnerà Due pass olimpici nel concorso generale Maschile ed altri due nel concorso Femminile. Un’occasione ghiotta da non sprecare. L’Italia potrà dire la sua anche ai singoli attrezzi dove siamo da Medaglia, anche con Patron alle parallele. Il giorno prima di partire per Milano, Patron sarà impegnato nell’ultima tappa del campionato di serie A nella prova che vale come qualificazione alla final Six. La SPES ha ottenuto uno splendido 4° posto nella prima prova ed un 8° nella seconda. Per accedere alla Final six è d’obbligo non commettere errori. Se la SPES ne commetterà meno che a Siena, la strada per la Final six è aperta.