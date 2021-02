Anche Stone entra nei record: contro Cantù fa 200

Anche Julyan Stone entra nei record. La partita con Cantù è valsa la presenza numero 200 con i colori dell’Umana Reyer per il play “all around”, nativo di Alexandria (Virginia).

I numeri

Stone è dentro la top 10 Reyer di sempre, insieme ad altri tre giocatori dell’attuale roster, a conferma della programmazione e della continuità dell’organizzazione orogranata, unita al grande senso di appartenenza del gruppo di lavoro reyerino, in un’epoca sportiva storica per il Club fondato nel 1872. Julyan è al nono posto in classifica per presenze dietro a Bramos, Carraro, Gorghetto, Tonut, Grattoni, Spillare, Silvestrin e De Nicolao.

Con l’Umana Reyer ha vinto due scudetti e una Coppa Italia.