Si avvicina il match di Supercoppa, coach De Raffaele impaziente di ripartire

Coach Walter De Raffaele ha presentato in conferenza stampa la prima partita ufficiale della stagione 2020/21. Domenica 30 agosto alle 18 l’Umana Reyer affronterà la De Longhi Treviso nell’esordio della Eurosport Supercoppa 2020.

Le parole del coach

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Finalmente si inizia, sono tanti mesi che aspettiamo di tornare a fare una partita ufficiale che abbia un valore e questa credo che sia la notizia più importante. Lo faremo anche con un po’ di tifosi, e anche questa è un’altra bella notizia. E poi noi giocheremo sei derby nel girone di Supercoppa, iniziando da quello con Treviso, quindi subito una partita impegnativa. Abbiamo avuto già occasione di incontrare i biancoblu, una squadra che mette in campo tanta energia e che gioca con molto desiderio e aggressività, con Logan che è sempre il solito giocatore che crea grandi grattacapi e con americani nuovi, ma di talento. E’ una squadra che pressa a tutto campo e gioca molto sulle linee di passaggio, molto fisica e dura. Comunque ripeto, la notizia più importante per noi, in questo momento, è tornare a giocare, in una competizione nella quale cercheremo di fare il nostro meglio».