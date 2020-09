Supercoppa a Trieste, Mitchell Watt: «Importante continuare a giocare di fronte ai tifosi»

Il centro dell’Umana Reyer Mitchell Watt ha rilasciato ai nostri microfoni le seguenti dichiarazioni in vista della terza partita di Eurosport Supercoppa a Trieste in programma sabato 5 settembre alle 20.00. Diretta su Eurosport Player.

Le sue parole

«Trieste è una squadra in salute che ha vinto tutte e due le partite del girone, hanno un roster lungo e mettono in campo tanta energia. È un impegno importante per il percorso in Supercoppa e per la preparazione al campionato. Credo che entrambe le squadre arrivino a questa sfida con motivazioni importanti, è preseason, ma mi aspetto grande spirito competitivo da ambo le parti essendo anche un derby. Anche se siamo solo ad inizio settembre tutte le squadre vogliono vincere per passare il turno. Inoltre voglio sottolineare che per tutti i giocatori è importante continuare a giocare di fronte ai tifosi. Per troppo tempo siamo stati distanti dagli appassionati di basket ed ora giocare di fronte al pubblico, anche se contingentato, è una bellissima sensazione».