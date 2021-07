Il Venezia si aggiudica un centrocampista: Tessmann in arancioneroverde

Il Venezia ha comunicato che in data odierna è stato sottoscritto l'accordo con Dallas per il passaggio in arancioneroverde del giocatore Tanner Tessmann.

Carriera

Il centrocampista classe 2001, che ha sottoscritto con il Venezia un contratto fino al 30/06/2025, nell'ultimo anno e mezzo è stato protagonista di un'ascesa fulminea nella scena del calcio americano. Dopo essere entrato nel settore giovanile dell' FC Dallas nel 2016, nel quale si è messo in luce segnando 25 gol in 67 presenze nella US Soccer Development Academy, Tessmann è stato convocato dal Coach Luchi Gonzalez per prendere parte alla preseason della Prima Squadra nel febbraio 2020. Seppur ancora diciottenne, il centrocampista ha rapidamente dimostrato di essere pronto per il livello MLS e solo due giorni dopo aver firmato un contratto MLS Homegrown, Tessmann ha fatto il suo debutto tra i professionisti con l'FC Dallas nella stagione MLS 2020, giocando tutti i 90 minuti nella vittoria per 2-0 su Philadelphia, disputando successivamente 21 partite in una stagione da rookie di alto livello, collezionando inoltre 2 apparizioni nei playoff della MLS Cup 2020. Nel gennaio 2021, le prestazioni di Tessmann sono state premiate con la sua prima presenza in nazionale maggiore, entrando dalla panchina nella vittoria per 7-0 su Trinidad e Tobago. Tessmann ha disputato inoltre 3 gare con la squadra nazionale Under 23 degli Stati Uniti nel campionato di qualificazione olimpica maschile Concacaf del 2020 lo scorso marzo. Nella stagione 2021 di MLS, tuttora in corso, Tessmann ha collezionato 7 presenze prima di passare al Venezia.