Tappa Cantù, coach De Raffaele: «L'attenzione deve essere su noi stessi»

Coach Walter De Raffaele in videoconferenza stampa ha presentato la sfida di domenica 18 ottobre, ore 18.00, che vede l’Umana Reyer impegnata a Desio contro Cantù. Diretta su Eurosport Player.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le parole del coach

«Andiamo a Desio consapevoli di essere in debito prima di tutto con noi stessi e poi con i tifosi e con l’organizzazione, perché credo che la prossima sia una partita in cui dobbiamo avere il desiderio, al di là del risultato finale, di avere un altro tipo di prestazione. E, lo ripeto, lo dobbiamo al nostro modo di essere squadra. Incontriamo una squadra che viene da una vittoria importante nel derby e che ha cambiato, ma costruendo un gruppo di molti giocatori di talento e interessanti, allenata, lo sappiamo, da un allenatore di lungo corso e soprattutto di qualità. Cantù giocherà con tanto entusiasmo, come tutte le squadre che giocano partite in cui hanno tra virgolette meno da perdere rispetto a quella che è la nostra situazione. Detto questo, la nostra attenzione deve essere più su noi stessi. E devo dire che questa settimana è stata di ottimi allenamenti, al di là dei problemi fisici che ha avuto qualche giocatore, sotto il punto di vista della disponibilità, dell’attenzione, che ci ha permesso di lavorare con continuità».