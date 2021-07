Altro importante tassello per la Reyer: Tarik Tobias Phillip in orogranata

Esperienza in diversi campionati per il giocatore di origine statunitense che ha parlato dell'Umana come della «miglior scelta»

L’Umana Reyer comunica con soddisfazione di aver raggiunto un accordo pluriennale con Tarik Tobias Phillip.

Gli esordi

Nato a Brooklyn (New York, USA) il 10 agosto 1993, in possesso di doppio passaporto americano e della UK (la madre è inglese), Tarik è una point guard di 191 centimetri in arrivo dal Tofas Bursa. Inizia a giocare a basket nella Christ the King Regional High School (Queens, New York) prima di spostarsi alla Brooklyn College Academy con cui vince il titolo della Public Schools Athletic League. A livello collegiale veste i colori dell’Independence Community College, con cui viene nominato Player of the Year della Kansas Jayhawk Community College Conference Eastern Division, e del West Virginia (sesto uomo dell’anno della Big 12 Conference).

Carriera

Nel 2017 inizia la carriera professionistica in Europa con il Nemzeti Bajnokság, in Ungheria, mentre nella stagione 2018/19 si trasferisce in Spagna nel CB Clavijo. Prima di tornare in Europa al Tofas Bursa, disputa una stagione nella lega di sviluppo americana NBA G League con i Memphis Hustle (13.8 punti, 4.9 rimbalzi, 3.8 assist con 48 punti di season high) e il 9 aprile firma un contratto con i Washington Wizards con cui gioca la Summer League. Nella stagione 2019/20 lascia l’America per firmare con il Tofas Bursa con cui gioca la Basketball Super League turca e l’Eurocup (11.6 punti, 3.5 rimbalzi, 4.1 assist), sfidando proprio l’Umana Reyer in regular season.Inizia la stagione 2020/21 con l’Hapoel Jerusalem prima di tornare al Tofas con cui registra 13 punti, 5 assist e 4.5 rimbalzi in 24 partite di campionato (49.6% da due e il 39% da tre) e 14.1 punti, 4 assist e 4.8 rimbalzi in Champions League.

Le sue parole

«Reyer è la miglior scelta per me – le prime parole di Tarik Phillip – Una grande organizzazione con cultura vincente e un alto grado di professionalità. Avevo bisogno di una sfida che mi permettesse di giocare ad alto livello e ringrazio la Reyer per avermi voluto fortemente. Da ciò che so troverò un gruppo di lavoro abituato a competere con tutti e farò del mio meglio per aiutare la mia squadra a vincere. Sono un giocatore di letture, non amo giocare “hero ball”, mentre la difesa è una mia grande passione».