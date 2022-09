Il Tennis Club Venezia maschile agguanta la promozione dalla D1 alla serie C

Il Tennis Club Venezia in casa con Rovigo conquista la vittoria in D1 con la formazione maschile e viene promossa nella serie C 2023. Al team veneziano capitanato da Filippo Lazzari è bastato un pareggio par aggiudicarsi la promozione a suggello di un’ottima annata. Per completare i festeggiamenti, anche la squadra di D3 femminile copia il maschile e giocherà nel 2023 nella D2 regionale.

Artefici del successo Paul Albert Valsecchi, Edoardo Lanza Carriccio, Nicolò Lazzari e Leonardo Vianello. Completano la rosa del presidente Enrico Zanetti, Federico Bizzarini, Filippo Lazzari, Federico Gavardina e d il dirigente accompagnatore Paolo Minchillo.

Per il team rosa Anna Bianchini, Carlotta Donaggio e Vittoria Desanzuane.

Chiuso il torneo Fornea impianti a Camponogara con 74 partecipanti diretto da Alessandra Gislon che ha aggiudicato la vittoria a Alessio Oscar Rado che in finale al terzo set ha vinto con il chioggiotto Federico Famulari. Terzi posti per Mirco Busatto e per Marco Zanon.