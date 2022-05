Tennis, esiti del 17° Kinder Trophy di Bibione

Si è concluso anche il secondo round del torneo giovanile a Bibione, tappe Mini e Junior che sono iniziate il 30 aprile fino al 15 maggio dai 9 ai 16 anni. Era la prima tappa veneta con 96 partecipanti e l’unica friulana del 17° Kinder Tennis Trophy. Il master finale sarà a Roma al Foro Italico dal 23 al 31 luglio e 19 quelli promossi da Bibione che vi potranno partecipare. Sono arrivati da Abruzzo, Emilia Romagna e Sardegna, oltre che da Friuli e Veneto all’insegna dello sport e del fair play.

Le premiazioni finali sono state presenziate dagli assessori Selena Colusso Vio ed Elena Zuppichin in rappresentanza dell’amministrazione comunale di San Vito al Tagliamento. La mattinata delle finali era stata accompagnata anche dal sindaco Flavio Maurutto che ha fatto sentire la vicinanza dell’organizzazione tutta.

Il compito di assegnare il premio fair play è stato delegato al giudice arbitro della manifestazione Rinaldo Tassile, che oltre a questa “simpatica” incombenza, ricopre il ruolo di Fup, cioè colui che designa le direzioni delle gare degli arbitri, sia nei tornei individuali che a squadre. Un impegno notevole sulla vasta provincia veneziana.

Il riconoscimento Fair Play è andato all’under 10 di casa Nicolas Lyam Basilone, decisione unanime per il suo comportamento dentro e fuori dal campo. L’under 13 è andato a Marco Sommacal del Sedico che con il vicentino Nicola Scanavin sono andati al long tie break. L’under 14 è stato vinto da Alessio Citton del Ct Vicenza sull’udinese Amedeo Musian. L’under 16 è di Filippo Bigi del Brugnera.

Nel femminile under 14 finale tutta mestrina tra la 3.1 Giorgia Spolaor del Green Garden e la 4.1 Maria Vittoria Franzoi del Tc Mestre, dove la Spolaor ha fatto valere il suo ranking. Nell’under 16 Jasmine Salvadori Sporting Magi Ponte della Priula. Prossima tappa nei paraggi del Kinder Trophy sarà a Motta di Livenza dal 11 al 19 Giugno per i Mini, per gli Junior dal 18 al 26 Giugno.

Open maschile al Tennis Club di Dolo trofeo Studio Menin montepremi 2.000 €. Sono 92 i tennisti al via coordinati da Vasile Marchitan ed Alessandra Gislon. Sono 8 gli incontri della giornata odierna con inizio alle ore 17.00 iniziano Carlo Compagno e Stefano Scaggiante.