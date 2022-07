Tennis, i tornei veneziani di fine luglio

A Portogruaro, fino al 31 luglio, torneo di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Umberto Gerolin e con la supervisione di Rinaldo Tassile. Sono 102 i tennisti in tenzone.

A Porto Santa Margherita di Caorle torneo di Mezza Stagione maschile e femminile. Erano 66 i giocatori che calcavano i rossi di via Venier, sotto la direzione di Tiziano Nocentini. Nel maschile si è imposto Francesco Biasotto dell’Eurosporting Treviso che in finale ha regolato in due set il pari classifica Giovanni Benedetti della Canottieri Padova. Nel femminile finale tutta trevigiana tra Sara Martini del Motta di Livenza e Sara Bianchini della Barchessa. La giocatrice del Motta si è imposta in due set.

Allo Sporting Mestre di via Terraglietto 13° Memorial Ermanno Orler, Open maschile con 1.000€ di montepremi. Dirige Vincenzo Tonicello e supervisione di Simone Zucchetti con 62 contendenti. Main draw già in svolgimento giunto agli ottavi di finale. Il favorito è l’altoatesino Horst Rieder ed il numero due il maestro di casa Mario Radic che entrerà in camp dai quarti di finale.

Al Tc Davis di Mestre Estate al Davis torneo di 4^ categoria maschile e femminile diretto da Rocco Romano e coordinato da Matteo Rossetto fino al 31/7. Sono 95 i partecipanti e 10 le gare del programma odierno, primo incontro alle 15.30.

All’Arca 974 di Spinea fino al 27/7 torneo di 3^ maschile e femminile The Twin diretto da Giorgia Vinci con 71 aderenti.

A Bibione ci sarà l’Avis Open maschile e femminile con 1.500€ di montepremi che inizierà il 29 luglio e terminerà il 14/8. Sarà diretto da Jury Basilone e le iscrizioni per i giocatori fino ai 3.5 scadranno alle ore 12 del 27/7.