Tennis, Basilone conquista lo scudetto regionale under 10

Nicolas Lyam Basilone del Bibione fa suo lo scudetto regionale under 10. Erano 281 i giovani in lizza a Galzignano per il titolo regionale e qualificarsi al tabellone nazionale. Ad ogni anno c’è corrispondenza di tabellone, così com’è giusto che sia in occasione di queste competizioni. Così nell’under 10 erano in 22 ai blocchi di partenza e tutti sullo stesso piano, in quanto fino ai 12 anni non è possibile ottenere ranking. E così sono stati 3 gli incontri superati dal giovane giocatore bibionese. Nell’ultimo si è misurato con Filippo Borio, veronese del Bardolino.

Sabato 28 alle ore 15.30 la finale dell’Open al Tc Dolo Trofeo Studio Menin con 107 partecipanti, diretto da Vasile Marchitan ed Alessandra Gislon.

Partita spettacolo tra il mestrino Matteo Viola ed Alessandro Ragazzi del Plebiscito di Padova. Vi sono giunti, Viola liquidando l’altoatesino Reider e Ragazzi superando Tommaso Dal Santo. Entrambi in piena attività internazionale, Viola dato agli ultimi squilli, mentre Ragazzi con 10 anni di meno dovrebbe perdurare in questo ambito. Sicuramente ne uscirà una bella partita e verrà disputata con qualsiasi situazione meteorologica, in quanto il club dispone sia di campi scoperti che coperti con strutture.

All’Arca di Spinea per i giovani “Zeta Gen” dai 10 ai 16 anni maschile e femminile. Sono 113 i giovani in competizione agli ordini di Giorgia e Federica Vinci. Inizio torneo sabato pomeriggio dalle 15.30. Torneo giovanile dagli 11 ai 16 anni maschile e femminile al Tc Davis di Mestre dal 4 al 12 giugno. Iscrizioni aperte sino alle ore 12 del 2/6. Sempre per i giovani, dall'11 al 19 giugno a Mirano 52^ edizione del torneo Beppino Bovo dai 12 ai 16 anni, iscrizioni entro le ore 12 del 9 giugno.