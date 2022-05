Tennis, Bibione Kinder trophy in chiusura. A Jesolo semifinali Open

Si è concluso il primo torneo giovanile a Bibione, Tappa Mini che è iniziata il 30 aprile fino all'8 maggio dai 9 ai 12 anni. Era la prima tappa veneta e l’unica friulana del 17° Kinder Tennis Trophy. Il master finale sarà a Roma dal 23 al 31 luglio.

Questi i verdetti. Nel tabellone under 9 maschile il ravennate Alessandro Teodorani ed il trevigiano Giovanni Ortica. Nell’under 10 ennesima affermazione del pupillo di casa Nicolas Lyam Basilone con il marchigiano Pietro Marinelli. Nell’under 11 Emanuele Casasola del Campagnuzza di Gorizia con Mattia Savonitto del Green Garden di Mestre. Nell’under 12 il pordenonese del San Vito Marco Antonio Tranciuc con Robert Iorga dei Comunali di Vicenza, entrambi già 4.1. Nel femminile under 9 la trevigiana Agata Maria Buzzo dello Sporting Life Center di Vacil con Teresa Novello del tennis Club Mestre. Nell’under 10 Caterina Centrone del Porcia con Agata Maria Buzzo. Nell’under 12 Virginia Zema del Tc Mestre con la triestina Bianca Del Sal.

Fino al 15 maggio sono in gara una quarantina gli Junior dai 13 ai 16 anni. Nella giornata di sabato, al Republic di Jesolo nell’Open ci sono le semifinali. Alle 18.30 in contemporanea quelle del maschile. Sotto la direzione di Maria Laura Perin ed Alessandro Mior si affronteranno il favorito vicentino Tommaso Dal Santo ed il veneziano Riccardo Parravicini con tessera del Tc Padova. Nell’altro court ci sarà Marco Carretta sempre dei Comunali di Vicenza contro la sorpresa trevigiana Carlo De Nardi che ha estromesso il veneziano Marco Rampazzo. Nel femminile si conoscono già le finaliste. Saranno le under 16 a spartirsi il montepremi, la vicentina Ludovica Ceolato e la giocatrice del Plebiscito di Padova Victoria Zenato rispettivamente tds tre e quattro.

Altro Open che inizia proprio sabato 14 è quello presso il Tennis Club di Dolo trofeo Studio Menin, montepremi 2.000 €. Sono 92 i tennisti al via, solo maschile, coordinati da Vasile Marchitan ed Alessandra Gislon.