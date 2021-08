Ca' del Moro, spettacolo assicurato al Lido con l'Open allestito da Eugenio Bologna

A Ca’ del Moro torneo open maschile con 3.000€ di montepremi, coordinato da Fabio Giaretta con una cinquantina di tennisti in lizza. Le gare di oggi prevedono i 16emi di finale. Praticamente è iniziato questo main draw dove lo spettacolo allestito da Eugenio Bologna è uno dei più appassionati in riva al Lido.

Questi gli incontri del 24/8: alle 16 Andrea Cardella 2.4 (To)-Gilberto Ravasio under 18 2.6 (Va); Giacomo Crisostomo under 18 2.5 (Al) -Federico Gavardina 2.7 (Ve); Daniele Pasini 2.4 (Mn)-Tommaso Parpajola 2.7 (Pd). Alle ore 18 Federico Valle 2.4 (Pv)-Luca Russo 2.6 (Va); Jonas Greif 2.4 (Bz)-Boris Sarritzu 2.6 (Mi); Cesare Gabrieli 2.6 (Pd)-Tommaso Cerchi 2.5 (Pv). Riuscirà Federico Gavardina il terzo alfiere veneziano presente nel main draw, assieme ad Alberto Orso e al favorito e adottato Marco Speronello a difendere i colori veneziani? Uscito di scena il beniamino di casa Lorenzo De Col, che ha già dimostrato di meritare la seconda categoria estromettendo nel derby Francesco Baretta del Green Garden, entra in scena Federico Gavardina del Tc Venezia. Se la dovrà giocare tutta con il giovane piemontese Crisostomo in piena ascesa che ha un 70% di resa ed una classifica prossima a 2.3. Se si presenta il Gavardina visto in splendida forma invernale, ci sarà nel campo 1 una bella battaglia, che è solo l’inizio di quello che Eugenio Bologna con questa kermesse è riuscito ad allestire. Il piatto forte nemmeno a dirlo saranno le semifinali dove ci sono tre 2.1 ed il 4° è il palermitano Antonio Campo.

Dal 20/8 al 05/09 a Noventa di Piave Diego Boer conduce il 5° Nicola Vazzoler per giocatori fino al 2.7. Sono 113 i tennisti che si contenderanno l’ambito trofeo.

Dal 25/8 al 12/9 al Tc Portogruaro Open Maschile e femminile diretto da Rinaldo Tassile con 3.000€ di montepremi. Iscrizioni fino ai 3.5 entro le ore 12 del 23/8 per i giocatori fino ai 2.8 il giorno 25 per gli altri le ore 12 del 27/8 via mail: tcportogruaro@gmail.com.

Molto attesa la Junior Cup Bibione che andrà in scena dal 28/8 al 05/09 per ragazzi e ragazze dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 26/8 via mail: tennisbibionebeach@hotmail.com oppure via whatsapp al n° 334-9317773.

Al Tc Dolo dal 28/8 al 5/9 torneo giovanile maschile e femminile dai 10 ai 16 anni diretto da Alberto Tacchetto trofeo Decathlon Mestre. Iscrizioni via mail entro le ore 12 del 26/8 all’indirizzo: tennisdolo@gmail.com.

A Camponogara dal 28/8 al 12/09 Torneo di 4^ categoria maschile Trofeo Impianti Fornea iscrizioni entro le ore 12 del 26/8 via mail: tccamponogara@libero.it

Al Tc Mira dal 04/9 al 12/9 torneo giovanile maschile e femminile dai 10 ai 16 anni diretto da Simone Zucchetti. Iscrizioni via mail entro le ore 12 del 02/9 all’indirizzo: tc.mira@hotmail.it.