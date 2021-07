Tennis, chiuso il torneo giovanile Memorial Bovo. Aggiornamento sull'attività provinciale

Al Tc Mirano dal 12 al 20 giugno si è svolta la 51^ edizione del Beppino Bovo torneo giovanile under 12-14-16 condotto da Adriano Toniolo sotto la supervisione di Costantino Zorico. Ben 178 ragazzi si sono dati battaglia sui rossi di Via Cavin di Sala 70.

Nell’under 12 Filippo Leoni del Plebiscito che nel frattempo ha conquistato anche il titolo regionale a squadre, in finale sul pari classifica il moglianese Nicolò Zavan. Terzi il trevigiano Filippo Mario Costacurta ed il compagno di club del winner Federico Migliorato.

Nell’under 14 con un tabellone da 40 concorrenti, svetta Edoardo Scodellari del Plebiscito che era la tds numero due, che si è imposto in due equilibratissimi set sul favorito giocatore di casa Gabriele Zanella. Bronzi per un altro player del florido vivaio miranese Michele Causin e per Matteo Matos Mialich dello Sporting Mestre.

Nell’under 16 col record di 41 iscritti, Lorenzo Sbalchiero del Tc Padova ha sorpassato tutti, nonostante non fosse in pool position. L’ultimo a resistergli Lorenzo Berto ancora under 14 giocatore dell’Eurotennis Treviso. Dietro di loro Alessandro Markomichelakis del Tc Mestre ed Alberto Scantamburlo del Mogliano.

Nei draws rosa, per le più piccine: la figlia d’arte Virginia Zema del Tc Mestre non si è arresa a nessuna e senza cedere nemmeno un set; l’ultima a restisterle è stata Agata Folin del Green Garden. Bronzi per la bassanese Vittoria Perin e per Maria Vittoria Franzoi del Tc Mestre. Per l’under 14 Giorgia Spolaor del Green Garden su Giulia Cacco del Marcon. Nell’under 16 la vicentina Greta Carretta in due set sulla siciliana Laura Genovese. Alle loro spalle la favorita del seedin la patavina del Plebiscito Laura Benvegnu e Giorgia Spolaor del Green Garden.

Appena iniziato al Davis di Mestre torneo giovanile dai 12 ai 16 anni maschile e femminile diretto da Matteo Rossetto con una novantina di giocatori. Il giovane talentuoso under 10 del Bibione Nicolas Lyam Basilone al suo primo anno da under si è aggiudicato il draw under 9 ed è uscito in semifinale nell’under 10 nel Kinder Mini Trophy a Motta di Livenza.

A Fossalta di Portogruaro sotto la guida di Rinaldo Tassile c’è il 5° Open Memorial Luca D’Orologio, con un centinaio di tennisti.

A Camponogara scadono alle ore 12 del 01/07 le iscrizioni per il torneo di 3^ categoria maschile diretto da Mirco Condon sotto la supervisione di Alessandra Gislon. Inviare mail a: tccamponogara@libero.it.

Al tennis Club Venezia nel prossimo weekend torneo Rodeo fino ai giocatori di massima categoria 3.1 maschile e femminile. Kermesse diretta da Matteo Rossetto che annoterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 01/07 all’indirizzo: info@tennisclubvenezia.it.

A Porto Santa Margherita dal 03/07 torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni Via mail entro le ore 12 del 01/07 via mail a: info@tennisclubpsm.it.

Dal 09/7 al 21/7 a Santa Maria di Sala competizione di 3^ categoria maschile e femminile Memorial Baldi Pomiato giunta alla sua 38^ Edizione. Iscrizioni entro il 07/07 ore 12 via mail a: info@tennissala.it.

Al Tc Portogruaro dal 10/7 torneo giovanile dai 10 ai 14 anni iscrizione entro le ore 12 del 08/07 all’indirizzo mail: tcportogruaro@gmail.com.