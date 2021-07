Tennis, concluso al Davis di Mestre il terza categoria

Al Tc Davis di Mestre, in via Bixio, torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Matteo Rossetto ha coordinato la competizione dei 90 giocatori in tenzone. Nel maschile si è imposto il favorito Alessandro Arena sul trevigiano Federico Drusian. Che Arena fosse il favorito non vi era dubbio alcuno in quanto è stato un ottimo giocatore di 2^ categoria, ed è un maestro. Ma che facesse fatica a domare Drusian non era affatto previsto, non tanto per le poche qualità del vincitore, ma per il continuo progress di Drusian che sta cavalcando trasversalmente la terza categoria. Ci sono volute oltre 2 ore e mezza di bel gioco per Arena, ma alla fine l’esperienza ha agevolato il più anziano lottatore, nonostante i 5 lustri di differenza.

Nel femminile finale tutta patavina in seno al medesimo sodalizio. Tc Padova quindi in festa per la finale tra le sue tenniste. Anna Favaron under 18 ed Elena Manzoni under 16 incontro andato in favore della più esperta che si è aggiudicata la coppa più grossa in due set. Terze Aurora Bissoni del Tc Mestre ed Elisa Turco del Green Garden.

Il Torneo giovanile alla Canottieri Mestre Memorial Guido Donzella per i giovani dai 12 ai 16 anni diretto da Roberto De Rossi con la supervisione di Costantino Zorico e Guido Lazzarini è alle ultime battute. Ben 105 le giovani racchette a confronto. Lunedì 26/7 giornata di finali. Alle 15.30 under 12 femminile De Vincenzo-Spinadin, under 14 maschile Finesso-Porcelli e under 16 femminile Farina-Cacco. Alle 17 under 12 maschile Novello-Conti, under 14 femminile Cacco-Agostini e under 16 maschile Finesso-Zanella.

A Portogruaro dal 20/7 al 01/8 torneo di 3^ categoria maschile e femminile condotto da Lucio Geremia supervisionato da Rinaldo Tassile con 153 tennisti.

Al Tc Dolo Open femminile Trofeo Crown diretto da Vasile Marchitan con la supervisione di Alessandra Gislon con 1.000 € di montepremi. Attualmente in gara 55 le tenniste fino alla terza categoria. Iscrizioni ancora aperte per le seconda ed eventuali prima categoria entro le ore 19 del 25/7 via mail a: tennisdolo@gmail.com.

Dal 24/7 al 7/8 al Tc Venezia di Lungomare Marconi Open Maschile Trofeo Ristorante la Cupola On The Gran Canal con 2.500€ di montepremi. Attualmente sono 35 i giocatori in lizza, ma mancano tutti i 2^.

Lo stesso Club indice un Rodeo Giovanile che si terrà dal 30/7 al 01/8 per ragazzi dagli 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/7 to: info@tennisclubvenezia.com.

A Bibione dal 30/7 Torneo Open Trofeo Avis maschile e femminile condotto da Jury Basilone con 1.500€ di montepremi. Iscrizioni entro le ore 20 del 27/7 via mail a:

tennisbibionebeach@hotmail.com.