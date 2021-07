Tennis, i risultati del torneo giovanile Memorial Guido Donzella alla Canottieri Mestre

Il torneo giovanile alla Canottieri Mestre Memorial Guido Donzella per i giovani dai 12 ai 16 anni, diretto da Roberto De Rossi con la supervisione di Costantino Zorico e Guido Lazzarini, si è concluso. Ben 105 le giovani racchette a confronto. Ecco i verdetti.

Nell’under 12 maschile Edoardo Novello del Tc Mestre con il vicentino Francesco Conti; terzi i padovani Riccardo Bertin e Giancarlo Busi. Nell’under 14 Alvise Finesso del Green Garden ha messo tutti in fila, alle sue spalle il milanese Andrea Porcelli, il patavino Edoardo Scodellari ed il compagno di club del vincitore Alessio Citton. Nell’under 16 insolitamente il più frequentato con ben 30 in lizza, Alvise Finesso concede il bis; l’ultimo a resistergli Alessio Zanella del Mirano; bronzi per Alessandro Zecchin del Tc Mestre e Pierluigi Fazzini del Green Garden.

Nei draws rosa, per le più piccole Matilde De Vincenzo del Tc Mestre con Alice Spinadin del Chioggia. Nell’under 14 Serena Agostini ha fatto sua l’intera competizione, nonostante la sua più giovane età, al secondo posto Giulia Cacco del Marcon. Nell’under 16 Sofia Farina del Green Garden sul gradino più alto del podio, al secondo posto per un solo paio di punti Giulia Cacco del Marcon, terze Serena Agostini e la giocatrice di casa Anna Barindelli.

A Portogruaro dal 20/7 al 01/8 torneo di 3^ categoria maschile e femminile condotto da Lucio Geremia supervisionato da Rinaldo Tassile con 153 tennisti.

Al Tc Dolo Open femminile Trofeo Crown diretto da Vasile Marchitan con la supervisione di Alessandra Gislon con 1.000 € di montepremi. In gara 62 tenniste.

Dal 24/7 al 7/8 al Tc Venezia di Lungomare Marconi Open Maschile Trofeo Ristorante la Cupola On The Gran Canal con 2.500€ di montepremi. Attualmente sono 35 i giocatori in lizza, ma mancano tutti i 2^.

Lo stesso Club indice un Rodeo Giovanile che si terrà dal 30/7 al 01/8 per ragazzi dagli 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/7 to: info@tennisclubvenezia.com.

A Bibione dal 30/7 Torneo Open Trofeo Avis maschile e femminile condotto da Jury Basilone con 1.500€ di montepremi. Iscrizioni entro le ore 20 del 27/7 via mail a: tennisbibionebeach@hotmail.com.