La rappresentativa Veneziana vincitrice della Coppa delle Province premiata

Serata di premiazioni quella tenutasi presso il Tennis Club Mestre, retto dal presidente Roberto Pea e coordinato dal Direttore Sportivo Pasquale Marota. L’ occasione è stata quella dei riconoscimenti per la prima conquista della Coppa delle Province ed il Sodalizio di Via Olimpia è la sede del Centro di Aggregazione Provinciale.

La rappresentativa veneziana condotta da Paolo Boesso e Maurizio Zecchin è stata destinataria dei riconoscimenti da parte delle autorità civili e sportive veneziane. Oltre alla neo delegata della Federazione Italiana Tennis-Comitato Regionale per la provincia di Venezia Mariacristina Cestonaro erano presenti le seguenti autorità. Simone Venturini Assessore alla coesione Sociale, Alle Politiche della residenza, Sviluppo Economico, lavoro e Turismo, Linda Damiano Presidente del Consiglio Comunalem e Matteo Senno Presidente della Commissione Sport. Questi i premiati del Tennis veneziano che festeggia la sua prima Coppa delle Province per la sua 13^ Edizione. Questa la formazione. Nicola Ingravalle, Irene Berti, Alessandro Mantovan, Edoardo Previti, Nicolas Lyam Basilone, Alberto Francato per la categoria 2012; 2013 Teresa Novello e Nicolò Rizzo; 2014 Gianluca Cocito, Aisha Imolese, Tommaso Radic, Amelia Gasparinetti ed Alessandro Soncin. Paolo Boesso maestro di casa e responsabile della compagine ringrazia ancora una volta, le società, i tecnici e le famiglie per la disponibilità dimostrata. Dal 1° Maggio inizia il campionato regionale delle squadre giovanili alle quali, la delegata provinciale fit augura un grande in bocca al lupo.