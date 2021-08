Tennis: a Dolo l'Open Crown, a Portogruaro semifinali 3^ categoria

Al Tc Dolo Open femminile Trofeo Crown diretto da Vasile Marchitan con la supervisione di Alessandra Gislon, con 62 tenniste e 1.000 euro di montepremi. Competizione che è entrata nel main draw. Nella giornata di sabato sono iniziati gli scontri delle tenniste di seconda categoria. Domenica 4 le gare in programma: alle 16 Victoria Zenato-Mariana Bottino Antonaccio, Elisa Iuri-Enrica Favaron; alle 17 Penelope Ronchi-Melissa Maria Valerio e duello tutto triestino tra Petra Kalc ed Elena Plesnicar.

A Portogruaro dal 20/7 al 01/8 torneo di 3^ categoria maschile e femminile condotto da Lucio Geremia e supervisionato da Rinaldo Tassile con 153 tennisti. È tempo di semifinali. Domenica, ore 11, va in scena la prima semifinale maschile tra la mina vagante Umberto Zani proveniente dal draw di 4^ e Sandro Silvestrin. Il giocatore di casa Zani sta ben onorando il torneo vincendo in soli due set le sue partite. Lo scontro odierno con il giocatore trevigiano del Volpago è la prova del nove. Silvestrin è un vero e proprio maratoneta dotato di buona tecnica. L’altra semifinale da giocare è quella dell’under 14 lombardo Van Son Didoni con l’under 18 patavino Alessio Zanoni. Nel femminile attendono l’ultima gara l’under 16 del Latisana Aurora Vignaduzzo e Alessia Baraldo pordenonese del San Vito.

Dal 24/7 al 7/8 al Tc Venezia di Lungomare Marconi Open Maschile Trofeo Ristorante la Cupola On The Gran Canal con 2.500€ di montepremi. Sono 37 i giocatori che onoreranno la kermesse. Domenica 1/8 una sola gara in programma alle 10.30 tra Antonio Lazzari e Lazzari Nicolò.

Lo stesso Club indice un Rodeo Giovanile che si terrà dal 30/7 al 01/8 per ragazzi dagli 12 ai 16 anni. Ventuno i giovani a confronto.

A Bibione dal 30/7 Torneo Open Trofeo Avis maschile e femminile condotto da Jury Basilone con 1.500€ di montepremi. Ben 114 i tennisti in lizza. Inizio dalle ore 9.00 di Domenica 1/8 anche con doppi turni, l’ultimo incontro di questa intensa giornata di gare alle 21.00.

A Camponogara aperte le iscrizioni per il torneo veterani maschile e femminile che si terrà dal 7 al 22 Agosto. Iscrizioni via mail entro le ore 12 del 05/08 all’indirizzo: tccamponogara@libero.it.