Tennis, gli esiti del 55° torneo Città di Mirano

Al Tc Mirano il 55° Torneo di Tennis di 3^ categoria maschile e femminile condotto da Adriano Toniolo con la supervisione di Costantino Zorico. Erano 80 i contendenti al via. Nel maschile si è imposto Nicolò Nali della Canottieri Mestre sul giocatore di casa Wilder Roiter. Terzi Leonardo Ruzza della Canottieri Padova e Andrea Ziterni dell’Eurotennis Treviso. Si sono inoltre distinti nel tabellone principale, con 4 vittorie l’under 14 dell’Eurotennis Lorenzo Berto ed il cittadellese Giulio Franceschetto.

Nel femminile Giulia Bortolin pordenonese del Linus su Aurora Bissoni del Tc Mestre. Terze l’under 14 del Green Garden Giorgia Spolaor e la vicentina Eleonora Trapani.

A Porto Santa Margherita è iniziato il torneo di 4^ categoria maschile e femminile sotto la supervisione di Nicoletta Bortolozzo con 60 tennisti. Conclusione prevista per il 18/9. In finale c’è già Corrado Mezzavilla del Fossalta di Portogruaro che attende di conoscere il suo avversario. Nella parte bassa in semifinale c’è Luca Pelizzer dell’Ancora che attende lo scontro dei quarti tra Stefano Donà del Foxalta e Simone Mazzon dello Jesolo.

Nel femminile sono già faccia a faccia Tiziana Taffarel del Pordenone e Andrea Brescacin under 18 coneglianese dell’Olivera.

Il circolo TENNIS CLUB ARCA 974 II Torneo 4° categoria "Don't Stop Me Now" dal 10/09/2021 al 24/09/2021 in Via Bennati, Spinea Singolare Femminile Maschile Doppio Misto.

A Ca’ del Moro torneo di 4^ categoria maschile e femminile diretto da Eugenio Bologna con la supervisione di Fabio Giaretta. Torneo che è già arrivato ai quarti. Erano 45 i players in competizione.

Dall’11 al 26/9 al Davis di Mestre torneo veterani maschile e femminile dai 35 ai 55enni. Sono 66 i giocatori in lizza diretti da Matteo Rossetto.

A Fossalta di Portogruaro dal 17 al 19 Settembre Rodeo Memorial Pierino per giocatori fino ai 3.4 diretto da Simone Zimolo.

Al Tc Foxalta a Fossalta di Piave dal 24 al 26/9 Rodeo maschile trofeo Cantine De Stefani per giocatori fino ai 3.4. Coordina la manifestazione Roberto Tognetti ed iscrizioni entro le ore 12 del 22/9 all’indirizzo: sporting.foxalta@gmail.com.