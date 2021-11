Tennis, esiti del Rodeo di Spinea

All’Arca 974 di Spinea rodei maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria, diretto da Enrico Bortolamei con la supervisione di Federica Vinci e una trentina di giocatori in lizza.

Successi tutti dolesi. Nel maschile finale tutta under 16 tra Riccardo Pasqualetto del Tc Dolo e Dylam Cobas Dominguez del Green Garden andato in favore del più rivierasco. Anche se il ranking avrebbe dovuto dare ragione a Cobas, Pasqualetto è riuscito a sovvertire il pronostico e ad aggiudicarsi il titolo in due convincenti set. Terzi, Cristiano Gaspari del Davis di Mestre ed Emanuele Federico altro under 16 della scuderia del Dolo. Da segnalare le tre vittorie del moglianese Domenico Palmieri.

Nel femminile l’under 12 del Dolo Iris Masetto con l’under 16 del Maserà di Padova Chiara Colato. Terze Catia Giacomin della Barchessa di Casale sul Sile ed Alice Vazzorelli under 16 del Tc Mestre. Un vivaio prosperoso quello del Tc Dolo, diretto tecnicamente da Andrea Spolaore, che sta sguinzagliando i suoi tennisti nelle varie competizioni con ottimi risultati.

Prossima tappa per i Rodeo sarà alla Canottieri Mestre di San Giuliano sabato 20 e domenica 21 per i maschietti di 4^ categoria. Dirigono Roberto De Rossi e Guido Lazzarini che accettano le iscrizioni fino alla ore 12 di giovedì 18, che dovranno pervenire via mail all’indirizzo: tennis@canottierimestre.it.

La settimana successiva sarà Mirano ad ospitare per la 5^ edizione di questa kermesse diretta da Adriano Toniolo per giocatori e giocatrici di 4^ categoria. Si gioca per l’appunto il 27 e 28 con iscrizioni che dovranno pervenire entro le ore 12 del 25/11 via mail to: segreteria@tennismirano.com.