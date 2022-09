Tennis, esiti del torneo giovanile di Dolo. A Portogruaro l'Open sta chiudendo

Al Tc Dolo si è concluso il torneo giovanile trofeo Banca Prealpi San Biagio. Diretto da Micaela Barbuni e Andrea Spolaore, con 115 giovani dai 12 ai 16 anni. Questi i verdetti. Nell’under 12 maschile Lorenzo Scalettari del Bassano con Leonardo Sandri del Green Garden. Nell’under 14 Edoardo Nicoletti del Plebiscito di Padova con Marco Rossi del Tc La Fenice di Villanova del Ghebbo, terzi Federico Migliorato del Plebiscito e Nicolo Bugin dello Sporting Mestre. Nell’under 16 torneo nel torneo con 4 tabelloni e 24 in lizza; su tutti Edoardo Scodellari del Plebiscito che in finale si è imposto in due set sul beniamino di casa Riccardo Pasqualetto. Terzo posto per Kareem Radwan del Tc Venezia.

Nel femminile per l’under 12 Elisa Mirabile del Sovizzo già 3.5 contrastata fino al terzo set da Cecilia Sacchetto del Green Garden. Nell’under 14 rivincita della Sacchetto sulla Mirabile in due set. Nell’under 16 Giulia Demin del Tc Mestre che si è imposta in due set sulla favorita del seeding la giocatrice di casa Anna Santon.

A Portogruaro è iniziato l’Open maschile e femminile che si protrarrà fino al 13/9. Diretto da Umberto Gerolin con la supervisione di Rinaldo Tassile consta di un montepremi di 3.000€. Sono 145 gli iscritti finali. Le gare odierne avranno inizio alle 18 con Casasola-Battello; alle 19 l’incontro femminile Iosio-Cavazzoni; 19.30 Rettore-Prataviera e Bovolenta-Peres. Alle 21 per il femminile Gaiardo-Baraldo; per il maschile Draghi-Magrini e Stabarin-Ganusevych Gottardo. Da giovedì sono previsti gli inizi dei main draw con i giocatori di seconda categoria, dove spiccano Matteo Viola e Marco Speronello assieme a due dozzine di contendenti. Nel femminile spettacolo assicurato con Federica Arcidiacono e Melania Delai top players italiane del circuito professionistico internazionale.

A Camponogara Torneo di 4^ categoria maschile iniziato il 27/8 fino al 11/9 con 74 contendenti. A Scorzè torneo di 3^ femminile iniziato il 27/8 fino al 4/9 con due dozzine di tenniste al via. Iniziato al Tc Dolo torneo con ben 105 giovani dai 12 ai 16 anni dal 27/8 fino al 4/9, dirige Micaela Barbuni. A Porto Santa Margherita torneo di 4^ categoria maschile e femminile dal 3 al 17 Settembre. Sono 45 gli iscritti alla competizione. A Mirano torneo di 3^ maschile e femminile dal 3 al 14/9, diretto da Adriano Toniolo con la supervisione di Gianpiero Scanferlato che dovranno occuparsi di 107 racchette. A Mira dal 3 al 14/9 torneo giovanile trofeo LSG Lavanderia dai 10 ai 16 anni. Anche qui iscrizioni chiuse con 108 ragazzi. Dal 3 al 11/9 a Spinea Don’t Stop me now per giocatori di 4^ categoria, con 84 iscritti con in plancia di comando il duo Vinci, Federica e Giorgia.