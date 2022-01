Tennis, gli esiti del giovanile del Tc Davis

Al Davis di Mestre weekend rodeo giovanile con ragazzi dai 10 ai 16 anni. Maschile e femminile sotto l'egida della neonata Mestre Tennis School, joint venture tra Tc Mestre e Davis. Competizione coordinata da Matteo Rossetto con 65 partecipanti.

Questi gli esiti. Nell’under 10 maschile Nicolas Lyam Basilone del Bibione con Edoardo Previti del Mogliano. Nell’under 12 il veronese Giovanni Sergio Ottinetti con Francesco Sambugaro del Cerea. Nell’under 14 Amedeo De Checchi del Tc Padova in due set sul trevigiano Filippo Mario Costacurta. Terzi Matteo Zorico del Tc Mestre e Denis Cojan del Plebiscito Padova. Nell’under 16 il mantovano 3.3 Ludovico Ariotti al terzo set con l’under 14 veronese Aleksandar Stokic. Bronzi per il bresciano Christopher Ferretti e per il moglianese Alberto Scantamburlo.

Nel femminile per le più piccine Agata Maria Buzzo del Tennis Treviso con la veronese Emilie Marchi; nell’under 12 la vicentina Elisa Mirabile del Sovizzo con Greta Maria Biliato del Bassano. Nell’under 14 la dodicenne Virginia Zema del Tc Mestre già 4.1 con la coetanea pari classifica pordenonese Anna Lou Bottosso.