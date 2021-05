Tennis, gli esiti dell'Open allo Jesolo Republic

Per l’attività giovanile si è appena conclusa a Bibione una kermesse settimanale, con i giovani dai 12 ai 14 anni coordinati da Jury Basilone e Rinaldo Tassile. Vediamo com’è andata.

Nell’under 12, per il maschile Nicoletti Edoardo del Plebiscito con il triestino Federico Giordano; nel draw rosa la vicentina Bianca Crovari con Benedetta Rossi Balotta. Nell’under 14 il draw più gettonato, il veronese Edoardo Dolcetta Capuzzo in due set sul pordenonese Luca Wood. Nel femminile la vicentina Anna Trevisan sulla veneziana dell’Arca 974 Maddalena Tonolo.

Al Republic di Jesolo si è concluso l’Open Maschile e Femminile, oltre un centinaio di iscritti coordinati da Alessandro Mior. Nel maschile si è imposto Matteo Marfia, trevigiano con tessera del Levico (Tn) sull’under 18 del green Garden Daniel Buffa. Terzo posto per Filippo Moggian Barban del Tc Mestre. Nel femminile tutte eliminate le giocatrici più accreditate, e largo alle outsider. Così in cima al podio sono giunte le triestine Anna Pampanin e l’under 18 Camilla Franzin. Terzi posti per l’under 14 goriziana Sophie Parente ed Alessia Dolce under 16 del Latisana.

Al Tc Dolo è iniziato l’Open Maschile Trofeo Studio Menin con 150 tennisti che si protrarrà fino al 5/6 diretto da Andrea Spolaore con la supervisione di Alessandra Gislon. Chiuso il tabellone di 4^ con le seguenti promozioni. Mina vagante del torneo Emiliano Castagna dello Sporting Club, che da Nc è giunto al cospetto dei 3.5, l’under 18 di casa Piergiovanni Drago che ha saltato a piedi pari il veterano patavino Stefano Peruzzi, il cittadellese Nicola Martin, l’altro pupillo del vivaio l’under 16 Emanuele Federico, Nicola Nerozzi dello Sporting Mestre, Giorgio Bertotti altro veterano padovano sponda Canottieri, Francesco Oro under 18 del San Paolo di Padova e Piergiorgio Pasqualin del Garden di Abano.

Iniziato allo Sporting Mestre 12° Memorial Ermanno Orler, curato da Vincenzo Tonicello che coordinerà la carica dei 200 dalla 1^ alla 4^ categoria sino al 31/5.

Nel weekend hanno ottenuto il pass i seguenti giocatori. Carlo Luise dello Sporting Magi di Ponte della Priula, il vicentino Antonio Paganin, l’under 16 del Silea Matteo Zara, l’under 18 dello Scorzè Giovanni Pellizzon, Marco Fabris, Enrico Minati ed il non classificato Paolo Berardi dello Sporting Mestre, l’under 16 del Tc Padova Guglielmo Zacchello, altro nc il bassanese Matteo Marchiori, Alessandro Zanon della Canottieri Mestre, Mattia Menegazzo della Canottieri Padova ed Alberto Benetti del Santa Maria di Sala.

Al Tc Mirano dal 12 al 20 Giugno 51^ Edizione del Beppino Bovo torneo giovanile under 12-14-16 condotto da Loris Marcolin. Iscrizioni entro il 10 Giugno all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@tennismirano.com.