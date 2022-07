Tennis, esiti del torneo Arca

Due le finali all’Arca 974 di Spinea per il torneo di 3^ maschile e femminile The Twin, diretto da Giorgia Vinci e Federica Vinci con 71 aderenti. Quella femminile, tutta veneziana, è stata appannaggio della tennista del Green Garden Beatrice Pelosin che sorprendentemente ha chiuso la gara con un doppio 6/2. Risultato a sorpresa per la velocità ed il punteggio, perché sulla carta essendo la numero uno ha ribadito la sua superiorità. La sua ultima avversaria, Angelica Cavasin, dal canto suo aveva liquidato nei giorni scorsi anche giocatrici di classifica molto superiore alla Pelosin e, per questo il punteggio è stato piuttosto sorprendente. Terzi posti per la vicentina Eleonora Trapani e per la padovana Chiara Albiero.

Nel maschile il più giovane Pierluigi Fazzini con tessera del Dopolavoro Ferroviario di Treviso, ha messo in campo il suo ranking contro la sorpresa Marco Fortin con tessera trevigiana della Barchessa di Casale sul Sile. Terzi Carlo Laganà del Green Garden e la mina vagante del torneo Marco Forcato. Il giovane under 16 del club di casa ha ottenuto ben 5 vittorie sancendo il suo passaggio da 4.2 direttamente in terza categoria, per la contentezza della sua insegnante, Federica Vinci.

A Portogruaro Umberto Gerolin e Rinaldo Tassile stanno conducendo in porto il terza categoria maschile e femminile con 102 tennisti. Nella giornata di ieri durante le competizioni, il temporale ha solamente scalfito le tempestiche, perché grazie ai tre campi coperti, il club è riuscito a concludere la giornata. Le gare di oggi prevedono un doppio turno per i giocatori. Prime gare alle 09.00 pausa pomeridiana e ripresa alle 18.00.

A Bibione iniziato l’Avis Open maschile e femminile con 1.500€ di montepremi che terminerà il 14/8. Sarà diretto da Jury Basilone, appena ritornerà col figlio Nicolas Lyam da Roma che sta disputando le semifinali del Kinder Trophy.

Al Tc Venezia da oggi è iniziato il torneo di doppio maschile, femminile e misto aperto a tutte le categorie, trofeo Ristorante La Cupola. È diretto da Paolo Lazzari con la supervisione di Matteo Rossetto. Una cinquantina i contendenti.

Dal 6 agosto fino al 18 la cabina di regia rosa all’Arca 974 di Spinea indice il torneo Hot Shot per giovani dai 10 ai 16 anni con incontri di singolo e doppi anche misti, con ben 20 tabelloni. Iscrizioni entro le ore 12 del 4 agosto.

A Noventa di Piave l’atteso 6° Memorial Vazzoler, competizione maschile fino ai 2.5 dal 18/8 al 4/9. Iscrizioni limitate ai primi 120 arrivati entro le ore 12 del 16/8 per i 4^ gli altri da determinare.